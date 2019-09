Il tanto atteso trio delle meraviglie non è riuscito a incidere sul campo del Borussia Dortmund. Ma ci sono alcune scusanti...

18/09/2019

Dopo un lungo corteggiamento, Griezmann in estate è riuscito finalmente a vestire la maglia del Barcellona. Un addio all’Atletico Madrid, un abbraccio ai nuovi compagni di reparto, con il “pericolo Neymar” scongiurato: un posto da titolare, in blaugrana, c’è anche per lui. Anzi: soprattutto per lui, adesso, visto che il francese rappresenta la novità del momento.

La grande attesa di tutti i tifosi del Barcellona (e non solo) era quella di vedere lui inserito nel tridente insieme a Messi e Suarez, proprio nello spazio che una volta era occupato da Neymar. E contro il Borussia Dortmund, in Champions League, i tre fenomeni sono stati in campo per la prima volta nello stesso momento, anche se solo per mezz’ora. Il tutto, comunque, senza brillare.

E dire che l’esordio della MSG poteva andare anche peggio: il Borussia Dortmund ha avuto l’occasione di portarsi in vantaggio su calcio di rigore, ma Reus si è fatto ipnotizzare da Tre Stegen, lui sì protagonista della serata. In ombra, invece, tutto il reparto offensivo. Con delle (parziali) giustificazioni, però.

Barcellona, perché il tridente delle meraviglie non ha brillato in Champions League?

Giustificazione numero 1: insieme alla trasferta di San Siro, quella di ieri sera era senza dubbio la partita più difficile del girone. In un gruppo difficile come quello F, un pareggio sul campo del Borussia Dortmund ci può anche stare.

Giustificazione numero 2: Griezmann, Messi e Suarez hanno giocato insieme solamente mezz’ora, visto l’ingresso nella ripresa dell’argentino. Il tempo per trovare gli automatismi c’è, le qualità non si discutono. Serve solo avere un po’ di pazienza.

Giustificazione numero 3: Messi non è ancora al 100%. L’argentino è appena rientrato dall’infortunio e ha bisogno di tempo per ritrovare la forma migliore. Quando sarà al massimo, sicuramente le cose cambieranno. Per tutto il tridente.

Suarez, Griezmann e Messi: zero tiri in porta al Signal Iduna Park

Il dato, però, è piuttosto eclatante: nella mezz’ora in cui sono stati in campo, nessuno dei tre fenomeni blaugrana è riuscito ad effettuare un tiro in porta. Una statistica senza dubbio deludente, che comunque verrà cambiata al più presto. Meglio: alla prima occasione possibile. Perché la qualità in campo è veramente troppa.

Tornando al match di Champions League, al Signal Iduna Park nella prima frazione, Suarez e Griezmann non sono riusciti a rendersi davvero pericolosi. Solo due colpi di testa da segnalare, uno del francese e uno di Piqué, entrambi fuori. Nel secondo tempo, invece, l’uruguaiano ha avuto una buona occasione, ma non è riuscito a battere Burki. E l’ingresso di Messi non ha cambiato le cose.

Il Barcellona torna così a casa con un solo punto all’esordio in Champions League e con un pizzico di delusione per la mezzora inconcludente della MSG. Come detto, però, il tempo per sistemare le cose c’è. E quando Messi sarà al 100%, la situazione non potrà che migliorare.