Il manager del Liverpool non nasconde il suo disappunto per la concessione della massima posizione che ha cambiato la partita: "Callejon è saltato prima del contatto".

2 condivisioni

di Alberto Casella - 18/09/2019 11:31

In fondo Jurgen Klopp almeno su una cosa ha sicuramente ragione: non sarà forse il miglior perdente, ma è uno che sa accettare la sconfitta. Le discussioni sul rigore che l'arbitro tedesco Brych ha concesso al Napoli a 8 minuti dalla fine del match inaugurale del girone E della Champions League 2019-20 potrebbero andare avanti in eterno, ma lui, detta la sua, non la fa poi tanto lunga.

Del resto il manager del Liverpool è uomo navigato, uno che il calcio lo conosce molto bene e sa che episodi come quello di ieri sera vanno evitati dai suoi uomini, a prescindere che si giochi in Champions League o in Community Shield. Sicuramente oggi ne parlerà vis a vis con Andrew Robertson, l'esterno sinistro scozzese che ieri sera al San Paolo ha messo in scena una prestazione da dottor Jekill e mister Hyde.

Perfetto in fase di spinta - averne di esterni così - discreto in copertura, il terzino dei Reds è letteralmente crollato nel finale quando, forse obnubilato dai chilometri percorsi, ha orientato il match mettendo lo zampino in entrambe le reti del Napoli. Prima allungando incauto lo scarpino su Callejon in area, per il rigore poi trasformato da Mertens, e infine sonnecchiando in pieno recupero sul retropassaggio di van Dijk, sul quale è piombato come un falco Llorente che ha beffato l'incolpevole Adrian "Wall" per il 2-0.

Robertson ha orientato il match col fallo in area su Callejon

Champions League: Klopp contesta il rigore al Napoli

Chiaro che Klopp mastichi amaro, ma in sala stampa parte da signore facendo i complimenti al Napoli, bravo a contenere i suoi e a impostare le ripartenze, ma anche alla sua squadra che ha giocato come sa, lottando su ogni palla. Poi, certo, quando arriva l'inevitabile domanda sul rigore, pur con pacatezza, la sua la dice:

Ovviamente possono esserci opinioni diverse sul rigore. Io penso che non ci fosse perché non si può fischiare se il giocatore salta già prima del contatto. Ma non possiamo cambiare una decisione presa. Il Var? L'episodio contro il Newcastle non è stato decisivo, quello di oggi sì e potrei dire molte cose, ma sono uno che sa perdere, forse non il miglior perdente, ma neanche il peggiore.

Klopp non condivide la decisione dell'arbitro

Un sorriso, uno dei suoi, e poi, rivolto ai media che lo incalzano, il manager dei Reds chiarisce che il Var è sempre e comunque costituito da una componente umana che, in quanto, umana, è passibile di errore. Prima di alzarsi e salutare, prova il colpo a effetto chiedendo se qualcuno fra i presenti, dopo aver visto il replay, ritiene che l'intervento di Robertson andasse punito col rigore. Di fronte alle sole due mani alzate, Jurgen chiude con una battuta: