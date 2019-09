I croati hanno un settore giovanile di grande livello, costruito con un sistema poco limpido che ha portato l'ex presidente Mamic a lasciare il paese. Tra i talenti lanciati spiccano Boban e Modric.

Finalmente è arrivato il giorno tanto atteso. L'Atalanta è pronta a fare il suo esordio ufficiale in Champions League: la squadra di Giampiero Gasperini, dopo l'incredibile terzo posto dello scorso anno, si affaccia alla massima competizione internazionale per club con la curiosità di chi non sa cosa ci sia veramente ad aspettarlo. Mille domande che hanno bisogno di risposte. Il sorteggio è stato sfortunato? Riuscirà la squadra a reggere il confronto con una big come il Manchester City? E a sopperire alla maggiore esperienza europea di Shakthar e Dinamo Zagabria? Difficile rispondere oggi a questi pur validi quesiti. Non resta quindi che pensare al campo: il percorso europeo della Dea comincerà allo stadio Maksimir di Zagabria, dove Gomez e soci se la vedranno con la squadra più titolata della Croazia.

La Dinamo ha, seppure inconsapevolmente, un legame molto forte con l'Italia: il suo allenatore è Nenad Bjelica, reduce da diversi anni sulla panchina dello Spezia, e in campo trova spazio gente come Mario Situm o Bruno Petkovic, calciatori che da noi hanno vissuto un paio di esperienze in chiaroscuro prima di tornare in patria. Ma le analogie non sono finite: se l'Atalanta viene considerata universalmente come il miglior vivaio italiano di talenti, qualche metro più a est i biancoblu hanno letteralmente cannibalizzato l'intero mercato dei giovani che ruotano attorno al calcio croato, talvolta anche con metodi poco ortodossi.

Per farvi un'idea del dominio Dinamo in patria basta scorrere l'albo d'oro del campionato locale: il club della capitale ha vinto 19 degli ultimi 24 tornei, 13 negli ultimi 14 anni con una parentesi - cominciata nel 2005 e terminata nel 2016 - fatta di 11 trionfi consecutivi. Un dominio netto, rimarcato più volte e solo in parte spezzato dall'unica, ma povera, reale antagonista presente sul suolo croato, ovvero l'Hajduk Split. L'egemonia è stata stoppata, in epoca recente, solo due stagioni fa, ma il derby più importante la società di Spalato l'ha vinto riuscendo a trattenere Nikola Vlasic, uno dei più talentuosi centrocampisti in circolazione, nonostante l'assalto della Dinamo. Oggi il classe 1997 è di proprietà dell'Everton e ha portato una discreta sommetta nelle casse dell'Hajduk, diventando l'unica eccezione in un sistema studiato per lasciare solo le briciole a chiunque provi a minare la leadership dei pluricampioni.

Zdravko Mamic, padre padrone del calcio croato: è stato presidente della Dinamo fino al 2016, poi è scappato in Bosnia per sfuggire a un mandato di arresto internazionale

Champions League: alla scoperta della Dinamo Zagabria, l'Atalanta di Croazia

Se si vuole parlare della Dinamo e dell'enorme sistema sviluppato attorno al contesto locale, non si può non partire dalla figura di Zdravko Mamic. Classe 1959, per anni è stato il padre padrone del calcio croato: dopo essere salito alla ribalta per essersi preso con forza la presidenza del club nel 2002, ci mette pochissimo a scontrarsi con la frangia più estrema e violenta del club, quella rappresentata dai Bad Blue Boys. I rapporti non decollano per tutto l'arco della gestione Mamic, tanto che non è raro vedere la Dinamo festeggiare uno dei tanti titoli vinti davanti a pochi intimi.

L'opera di boicottaggio dura fino al 2016, quando sull'ormai ex presidente viene emesso un mandato di cattura internazionale a causa di un paio di accuse molto pesanti come appropriazione indebita ed evasione fiscale. La famiglia Mamic non è nuova a questi scandali, molti dei quali insabbiati, che ne hanno tratteggiato l'intera gestione societaria alla Dinamo. Tra i motivi che hanno portato i tifosi a non assistere più alle partite c'è la certezza che l'ex presidente abbia usato la società per meri scopi familiari. E, in effetti, guardando come si stanno evolvendo le ultime indagini sugli affari loschi dei Mamic, tutto porta a pensare che non avessero poi tanto torto.

Mentre Zdavko scalava la piramide croata fino a diventare il presidente della Federcalcio, il fratello Zoran faceva firmare accordi ai giocatori del settore giovanile obbligandoli a versare il 50% dei proventi dalla futura cessione direttamente nelle casse di famiglia. E Mario, il figlio procuratore, per continuare al meglio la tradizione di famiglia aveva creato una linea diretta con lo staff della nazionale imponendo le scelte per far alzare i prezzi dei cartellini dei suoi assistiti. Insomma, una vera e propria associazione a delinquere: oggi Mamic senior, nonostante la condanna a 6 anni di detenzione, è ancora in libertà. Dopo l'apertura dell'indagine è scappato a Medjugorje dove, avendo la doppia cittadinanza, può risiedere tranquillamente senza incappare nell'estradizione.

Moro, Majer e Dani Olmo: ecco la nuova nidiata di talenti biancoblu

Premesso ciò, è arrivato il momento del classico "ma ha fatto anche cose buone". La Dinamo Zagabria, vista l'enorme tela criminale tessuta da Mamic, è stata per anni il motore del calcio croato. Dal laboratorio di idee portato avanti nel centro sportivo situato a pochi chilometri dal Maksimir sono usciti, solo per citare i più famosi, giocatori come Zvonimir Boban, Luka Modric, Mario Mandzukic, Mateo Kovacic e Milan Badelj, un mashup di qualità con grandissima soluzione di continuità. Oggi le stelle si chiamano Nikola Moro, Lovro Majer, Amir Gojak e Komnen Andric. I primi due sono anche i più talentuosi: entrambi classe 1998, rappresentano il presente e il futuro della Dinamo Zagabria, nonostante in società siano già piovute offerte milionarie per convincere il club a cederli.

Moro è il classico mediano difensivo in grado di muoversi molto bene anche da interno, Majer un trequartista con ottime doti in rifinitura. Con Bjelica ha arretrato di qualche metro il raggio d'azione per lasciare spazio a Dani Olmo, la vera stella della squadra. Contrariamente ai succitati, lo spagnolo non è totalmente di produzione locale, ma a Zagabria ci è arrivato nel 2014 quando - con una scelta a sorpresa - ha deciso di lasciare Barcellona e la Masia per crescere in un contesto differente.

A distanza di qualche anno si può dire che l'intuizione fu più che giusta. Olmo ha esordito con la prima squadra addirittura nella stagione 2014/15, per poi - anno dopo anno - continuare la sua scalata verso la completa maturazione. L'ultima annata l'ha chiusa con 12 gol e 9 assist, attirando su di sé le sirene di alcuni club europei. Il Milan lo aveva sondato a gennaio ma, davanti alla richiesta dei croati, si era tirato indietro. Così alla fine l'ex blaugrana è rimasto a Zagabria, convinto anche dalla ritrovata vetrina della Champions League. E, tra poche ore, scenderà in campo contro l'Atalanta, per dare vita a 90 minuti nei quali si sfideranno due tra i migliori vivai del mondo.