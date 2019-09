Decide un gol di Rodrigo.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 18/09/2019 07:41 | aggiornato 18/09/2019 09:47

Chelsea-Valencia è stato il match della prima giornata di Champions League valido per il gruppo H, insieme ad Ajax-Lille. I Blues, guidati da Lampard in panchina, sono arrivati al match dopo la vittoria per 5-2 in casa del Wolverhampton nell'ultimo turno di Premier League. Il Valencia, invece, ha subito la pesante sconfitta per 5-2 contro il Barcellona al Camp Nou, nel match valido per la 4ª giornata della Liga.

A Stamford Bridge è terminata 1-0 per gli spagnoli. A decidere è stata la rete di Rodrigo. Il prossimo impegno europeo del Chelsea sarà il 2 ottobre alle 21 in casa del Lille, mentre il Valencia ospiterà l'Ajax la stessa sera. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Chelsea-Valencia.