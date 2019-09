Con la vittoria ottenuta 2-0 sul Liverpool sale a cinque il numero delle volte in cui una squadra guidata dal tecnico reggiano ha battuto i campioni in carica nella più importante competizione per club.

Per una storia così, forse, è meglio partire dall'inizio, dal 22 ottobre 1997: allo stadio Ennio Tardini i padroni di casa del Parma, che partecipano per la prima volta alla prestigiosa Champions League, ospitano il Borussia Dortmund campione d'Europa in carica. Sulla panchina dei tedeschi siede Nevio Scala, l'uomo che ha fatto grande i ducali, che appena un anno prima lo hanno sostituito con un giovane tecnico di cui si dice un gran bene.

Il suo nome è Carlo Ancelotti, ha 39 anni, è stato un grandissimo calciatore e come allenatore ha iniziato nel migliore dei modi: allievo di Arrigo Sacchi, ha guidato la Reggiana alla promozione in Serie A nella sua prima esperienza e l'anno successivo, seconda stagione in panchina, il Parma al secondo posto in campionato e a una storica qualificazione in Champions League. È un giovane rampante, ha idee chiare e nessun timore.

La partita finisce 1-0 per il Parma, a decidere un gol di Hernan Crespo al 62esimo minuto di gioco. È una vittoria straordinaria, che permette ai ducali di scavalcare nel girone - che ai tempi qualificano soltanto la prima ai quarti di finale - proprio i tedeschi e di cullare sogni di grandezza che saranno frustrati da una serie di cattivi risultati. Il Borussia Dortmund si prende il primo posto, a Carlo Ancelotti resta la soddisfazione di aver sconfitto i campioni d'Europa. È la prima volta, non sarà l'ultima.

Champions League, Ancelotti "ammazza-campioni" per la quinta volta in carriera

Quasi 22 anni più tardi, il Napoli batte il Liverpool campione in carica nella prima giornata del gruppo E di Champions League: una vittoria rocambolesca, anche fortunata, che matura nel finale con le reti di Mertens su rigore e di Fernando Llorente, un successo che regala ai partenopei una nuova consapevolezza dei propri mezzi e che potrebbe spingerli a stupire nella più importante competizione per club.

Sulla panchina dei campani siede Carlo Ancelotti, oggi 60enne considerato a ragione tra i migliori allenatori al mondo e con un palmares da fare invidia: campionati vinti in Italia, Inghilterra, Francia e Germania, tre Champions League conquistate con Milan e Real Madrid, trionfi che vanno ad aggiungersi a quelli ottenuti da calciatore e che eppure non hanno saziato la sua voglia di vincere e di misurarsi con i migliori.

Quella contro il Liverpool è la quinta vittoria ottenuta in carriera da Carlo Ancelotti contro i vincitori della precedente edizione della Champions League. La prima è stata Parma-Borussia Dortmund, quindi nel 2002/2003 è arrivata la seconda vittima, il Real Madrid, steso dal Milan del tecnico reggiano nella seconda fase a gironi da un gol di Shevchenko. Un trionfo, quello sui Galacticos campioni in carica di Zidane, Raul, Figo e Morientes, che carica i rossoneri capaci poi di trionfare in finale ai calci di rigore contro la Juventus.

È la prima Champions League vinta in carriera da Ancelotti: ne seguirà un'altra, sempre con il Milan, datata 2006/2007, quindi la terza nel 2013/2014 che arriva con il tecnico alla guida del prestigiosissimo Real Madrid, che ha deciso di affidarsi a lui nel tentativo di conquistare la Décima, il decimo successo nella coppa più importante d'Europa. Durante un percorso entusiasmante che si conclude con la vittoria in rimonta in finale sui cugini dell'Atletico, le merengues eliminano in semifinale il Bayern Monaco.

Carlo Ancelotti festeggiato dai giocatori del Real Madrid dopo la conquista della "Décima".

I tedeschi sono campioni d'Europa in carica, ovviamente, e hanno deciso di affidarsi a Pep Guardiola, considerato il migliore allenatore al mondo. Nel doppio confronto, però, Ancelotti vince su tutta la linea, imponendosi 1-0 in casa grazie a un gol di Benzema e andando addirittura a vincere a Monaco di Baviera con un clamoroso 4-0 firmato dalle doppiette di Sergio Ramos e Cristiano Ronaldo.

La storia potrebbe ripetersi ancora, ma a panchine invertite, tre anni più tardi: chiuso il suo percorso a Madrid Ancelotti è andato a guidare proprio il Bayern Monaco al posto di Guardiola, su quella delle merengues invece è arrivato Zinedine Zidane, che da fresco esordiente l'anno precedente ha conquistato subito la Champions League. Tedeschi e spagnoli si trovano di fronte ai quarti di finale, e all'andata a Monaco i campioni in carica si impongono 2-1 in rimonta grazie a una doppietta di Cristiano Ronaldo.

Il ritorno al Bernabeu per molti sarebbe proibitivo, ma non per Ancelotti: il tecnico italiano disegna una squadra che mette in difficoltà il Real fin dai primi minuti, si porta in vantaggio con Lewandowski e poi, dopo il pareggio di Cristiano Ronaldo, trova il 2-1 grazie a un autogol di Sergio Ramos. Si va ai supplementari, dove però le merengues la spuntano grazie all'arbitro ungherese Kassai, che convalida il 2-2 e il 3-2 messi a segno ancora da CR7 in posizione di fuorigioco più che evidente e che prima ancora ha espulso Vidal per un fallo inesistente.

Nei 90 minuti è comunque una vittoria, la quarta in Champions League ottenuta contro i campioni in carica: il pokerissimo, come detto, è fresco, è il 2-0 con cui il Napoli ha regolato il Liverpool di Jurgen Klopp, come Guardiola considerato tra i migliori in circolazione e come lo spagnolo superato da Re Carlo Ancelotti, l'allenatore con cui ancora oggi tutti, in Europa, devono necessariamente fare i conti.