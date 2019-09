Pur di approdare al Flamengo, Guarin accetterà di ridursi notevolmente l'ingaggio dal momento che il club brasiliano non poteva garantirgli lo stipendio da favola che percepiva in Cina. L'ex Inter sarà un rinforzo da utilizzare immediatamente nelle semifinali di Copa Libertadores che vedranno i rossoneri affrontare il Gremio.

Fredy Guarin sta per iniziare una nuova avventura. Il contratto con lo Shanghai Shenhua gli è appena scaduto e ora il centrocampista colombiano classe 1986 - riporta Globoesporte - sta per volare in Brasile dove indosserà la maglia del Flamengo.

Il centrocampista colombiano sta per trasferirsi in Brasile tra le fila dei rossoneri.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK