Gli addetti al Bentegodi non hanno segnalato nessun coro insultante verso il centrocampista: improbabile quindi qualsiasi conseguenza per il club veneto.

17/09/2019 09:55 | aggiornato 17/09/2019 10:00

La scia di polemiche che Verona-Milan si trascina da domenica sera continuerà: infatti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nei referti degli addetti federali presenti al Bentegodi non c'è traccia dei cori rivolti a Franck Kessié.

Quindi né per gli arbitri né per la Federazione, i tifosi del club gialloblu hanno rivolto insulti razzisti al centrocampista del Milan come denunciato da molti presenti allo stadio e poi smentito dal club veneto.

È quindi praticamente certo che non ci saranno ripercussioni sul Verona per mano del Giudice Sportivo, che difficilmente chiederà un supplemento di indagini come successo in casi simili con Lukaku e Kean a Cagliari.