Valencia, i giocatori lasciano solo Celades in conferenza per protesta

I giocatori hanno preso questa decisione e io non la commenterò. Il clima non è dei migliori ma i giocatori devono superare questo momento e adattarsi.

Qualche giorno fa i calciatori della squadra spagnola avevano minacciato di non accompagnare il nuovo tecnico nella conferenza stampa prima del debutto in Champions League col Chelsea e hanno tenuto fede alla loro parola.

Il clima in casa del Valencia è sempre più teso dopo il clamoroso esonero di Marcelino arrivato pochi giorni fa e l'arrivo in panchina di Albert Celades come sostituto. Una situazione che è stata molto poco gradita dai giocatori.

