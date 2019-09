Il colombiano si è ritagliato un ruolo importante a centrocampo e ha convinto a suon di prestazioni Zidane. Che, adesso, pensa alla sua conferma per affrontare PSG e Siviglia.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 17/09/2019 12:35 | aggiornato 17/09/2019 12:37

"In campo sta dando tutto e io lo apprezzo molto. Dopo la partita con il Levante era stanco morto, così gli ho fatto i complimenti perché aveva giocato molto bene". Parole e musica di Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, mentre - nel postpartita di sabato, quando le Merengues hanno avuto la meglio sui Granota - i giornalisti lo incalzavano sull'ennesima prestazione in chiaroscuro della sua truppa. L'oggetto in questione è James Rodriguez, uno dei più positivi in campo: il colombiano ha giocato un match di ottimo livello, schierato come interno di centrocampo con compiti principalmente di costruzione e regia.

Il tecnico francese ha deciso di metterlo lì e affidargli le chiavi del gioco madridista, un po' per esigenza - vista l'infermeria perennemente piena nel centro sportivo di Valdebebas - e un po' perché negli occhi del Bandido pare essersi acceso quel fuoco della rivincita atteso da anni. Già, perché se oggi James fa bella mostra nella mediana dei Blancos, in passato il suo nome era stato spesso accostato alla lista delle delusioni più cocenti passate dal Bernabeu in epoca recente. Arrivato ai tempi di Carlo Ancelotti, il giocatore non si era mai veramente imposto nonostante le grandi cose fatte vedere tra Porto e Monaco.

Inevitabile quindi il prestito biennale al Bayern Monaco dove, una volta separatosi da Ancelotti, ha vivacchiato per un anno e mezzo tra poche luci e molte, troppe ombre. Poi, rientrato nella capitale spagnola in seguito al non riscatto da parte dei bavaresi, è stato messo inserito come priorità nella lista dei partenti: Florentino Perez aveva bisogno di fare cassa e, durante la sessione estiva di calciomercato, tutti gli indizi portavano a pensare alla separazione definitiva tra le parti. Invece la trattativa col Napoli non è mai decollata, col risultato che, oggi, James è ancora a Madrid.

James Rodriguez festeggia una delle reti segnate da Benzema contro il Levante: la partita vinta 3-2 sui Granota ha messo in mostra una delle migliori versioni del colombiano, diventato una pedina insostituibile per le Merengues

James Rodriguez si prende il Real Madrid: la rinascita del Bandido

I tempi da reietto sembrano finalmente finiti. Dal primo "stint" con le Merengues non è solo cambiato il numero di maglia, con il 10 abbandonato in favore del 16, ma anche la considerazione che di lui ha Zinedine Zidane. In questa prima parte di stagione ha giocato due partite su quattro ma le assenze, contrariamente al passato, sono state forzate da un infortunio che gli ha impedito di essere in campo contro il Villarreal. Nei match giocati con Valladolid e Levante, invece, da interno destro in un 4-1-4-1 ha fatto molto bene: nell'ultima uscita del Real Madrid, James è stato il giocatore che ha toccato più palloni, a testimonianza di come gli sia stata data una centralità importante dal punto di vista tattico.

Dai suoi piedi passano la maggior parte delle azioni madridiste e, in fase di possesso, il colombiano diventa un'importante chiave tattica visto che può trasformarsi agilmente in trequartista, andando ad appoggiare Benzema. Uno dei due gol segnati al Levante dal bomber francese è arrivato proprio su imbeccata di Rodriguez, bravo a raccogliere palla tra le linee per innescare la falcata del numero 9. L'intesa funziona e Zidane, per cavalcarne l'onda, a meno di cataclismi riproporrà lo stesso schieramento sia in champions League contro il PSG che domenica, quando la squadra andrà al Sanchez Pizjuan di Siviglia per il piatto forte del quinto turno di Liga.

Un rapporto ricucito alla base del rilancio: ora il colombiano è insostituibile

Sulla sponda bianca del Manzanarre oggi il numero 16 è tornato di moda. Cosa, visti i pregressi, non affatto scontata: tra le motivazioni che costrinsero James a lasciare Madrid la prima volta ci fu principalmente la rottura del rapporto con Zidane. Per fargli capire che non sarebbe più stato gradito, Zizou lo lasciò fuori dalle convocazioni per le finali di Champions giocate a Milano e a Cardiff, dandogli un segnale inequivocabile che la sua stima per lui era ai minimi termini. Di fatto, a James erano state aperte le porte d'uscita con l'augurio di trovarsi bene da un'altra parte.

Poi, quest'estate, una volta saltate le trattative con Napoli e Atletico Madrid l'allenatore ha deciso di confrontarsi sia con lui che Bale, i due "scontenti" della situazione, per coinvolgerli nuovamente nel progetto sportivo del Real. I maligni dicono che dietro ci sia stato lo zampino di Florentino, intento a studiare una strategia per non svalutare i cartellini dei calciatori, ma l'impiego di entrambi - infortuni permettendo - è stato convinto e massiccio. Tornando alla partita contro il Levante e alla sua importanza in squadra, vanno registrati gli oltre 10 chilometri corsi nell'arco dei novanta minuti, un dato spaventoso amplificato dai 75 passaggi tentati, 63 dei quali sono andati a buon fine.

Più in generale, la sensazione è che sia stato raggiunto un buon compromesso che mette gli interessi collettivi davanti a tutto. D'altronde il Real Madrid arriva da una stagione disastrosa, fatta di cambi in panchina e mal di pancia ripetuti tra i protagonisti in campo. Per questo Zidane, oltre che mettere assieme una squadra competitiva, ha dovuto vestire i panni dello psicologo, recuperando prima Marcelo, poi Modric, Kroos e infine Bale e Rodriguez. Quest'ultimo ha risposto bene, evidenziando finalmente quel sussulto caratteriale che in passato spesso aveva faticato a manifestare. Il suo tifo sfegatato per le Merengues, passione nata sin dai tempi in cui tirava i primi calci al pallone nelle fila dell'Envigado, ha fatto il resto. E ora James si gode la sua seconda possibilità.