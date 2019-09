L'ex patron nerazzurro parla del buon inizio di stagione: "La famiglia Zhang è felice del momento della squadra. Derby? Non dico niente".

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 17/09/2019 10:22 | aggiornato 17/09/2019 10:25

Il passato dell'Inter incontra il futuro: Massimo Moratti ieri ha incontrato la famiglia Zhang per una cena informale a Milano e, intercettato da alcuni giornalisti, ha detto la sua sull'ottima partenza di stagione nerazzurra.

La famiglia Zhang è stata molto gentile con me, sono felici del momento della squadra e faranno bene. Conte è bravo e darà un grande spirito alla squadra. Sensi? Non pensavo fosse così forte, ha cambiato la squadra come fece Sneijder. Ci sono le possibilità per lottare per lo Scudetto.

In ultimo è arrivato il commento per il prossimo match di campionato dell'Inter che è la sfida più importante di tutte: il derby contro il Milan che si giocherà alle 20:45 di sabato (con in mezzo la partita di Champions League). In questo Moratto è stato scaramantico.