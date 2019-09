Ma questo non sa come funzionano le cose qui da noi?

Secondo il quotidiano, all'inizio della scorsa stagione il gruppo che popola la curva dell'Allianz Stadium manifestò del forte malumore nei confronti di Cristiano Ronaldo (appena arrivato dal Real Madrid) reo di aver calciato un pallone in tribuna e non verso di loro dopo la fine di una partita.

Emergono nuovi dettagli dopo l'operazione che ha portato all'arresto di 12 capotifosi della curva bianconera che se la presero con CR7 per aver calciato un pallone in tribuna.

