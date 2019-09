De Ligt si sta adattando alla grande al campionato e alla pressione che mette la maglia della Juve. Si tratta di un ragazzo giovane, ha cambiato lingua, cultura, modo di giocare. Bisogna solo dargli tempo. Noi abbiamo grande stima in lui, serve del tempo: per entrare nei meccanismi di Sarri c'è bisogno di prove su prove, di allenamento e di partite. Tutto questo come dice l'allenatore ci permetterà di diventare la squadra più forte d'Europa

Alla Juve non puoi permetterti di dare qualcosa in cambio di altro. La Champions - ha proseguito a Sky Sport - resta uno dei tre obiettivi della stagione, aspettando anche la Supercoppa italiana. Dovremo giocare questa competizione con entusiasmo e con voglia, è un obiettivo. Sicuramente non ci nascondiamo, siamo tra le favorite ma ci sono tante componenti che poi ti portano ad alzare la coppa in finale. Il Liverpool, ad esempio, l'anno scorso è stata una grande squadra che ha saputo combattere, però è stata anche fortunata. Un minimo di fortuna serve sempre

