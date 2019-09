L'Inter non è andata oltre l'1-1 nel match contro lo Slavia Praga valido per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. E pensare che sarebbe potuta andare molto peggio, visto che solo il gol di Barella nel finale ha evitato la sconfitta ai nerazzurri. Al termine della partita ha parlato così Antonio Conte a Sky Sport:

Lo Slavia Praga ha giocato in maniera europea, con grande intensità. Noi siamo stati bravi a trovare soluzioni ma loro ci hanno aggredito alti. Dovevamo trovare diverse soluzioni ma abbiamo fatto fatica. Non sono soddisfatto di questa prestazione, il primo responsabile sono io. Non ho inciso nelle scelte iniziali e non gli ho fatto capire la partita da fare. I ragazzi devono essere lasciati tranquilli, potevano fare di più. Non è questo il calcio che vogliamo fare

Conte ha poi aggiunto:

Dobbiamo ancora crescere. È per questo che parlo di percorso di crescita, so che situazione c'è. Non abbiamo fatto vedere niente di quello che abbiamo provato. Dovevamo correre più di loro e mettere in campo grande intensità. Questa sera loro ci hanno battuto in tutto. Non abbiamo mostrato nulla stasera. Voi pensate che io arrivo, tocco e tutti diventano cigni. Il livello è alto ma bisogna crescere sotto tutti i punti di vista. Questi sono tutti step di crescita. Intendo questo quando dico di non farsi prendere dall'entusiasmo. Lazaro non ha mai giocato per esempio. In tanti devono fare esperienza