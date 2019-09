Secondo i media francesi, i connazionali dell'ex interista lo starebbero escludendo dal gruppo per non indispettire la Pulce.

di Redazione Fox Sports - 17/09/2019 13:47 | aggiornato 17/09/2019 13:51

L'avventura di Mauro Icardi con la maglia del PSG è appena iniziata ma secondo i media francesi, l'ormai ex giocatore dell'Inter avrebbe già i primi problemi nello spogliatoio della squadra campione di Francia.

Stando a quanto riportato dall'Equipe infatti, i due giocatori della Nazionale argentina del PSG (Di Maria e Paredes) starebbero volontariamente emarginando il connazionale per via del loro legame con Leo Messi.

La Pulce infatti non ha mai nascosto di non avere a genio Icardi (in particolare per la questione legata a sua moglie Wanda Nara e a Maxi Lopez, amico di Messi). Motivo per cui i giocatori dell'Albiceleste starebbero intenzionalmente mettendo i bastoni tra le ruote al loro nuovo compagno per non infastidire il capitano della Nazionale.