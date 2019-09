Formula 1, Ferrari a Singapore con novità per contrastare Mercedes

La Ferrari si presenta a Singapore con alcuni aggiornamenti di aerodinamica, sperando di potersela giocare con la Mercedes.

di Matteo Bellan - 17/09/2019 18:57

La Ferrari è reduce da due vittorie consecutive conseguite tra Spa-Francorchamps e Monza con Charles Leclerc, dunque arriva a Singapore con entusiasmo. Ma anche con la consapevolezza che il circuito di Marina Bay non è ideale per le caratteristiche della SF90.

La pista asiatica premia soprattutto le monoposto dotate di alto carico aerodinamico, ottimo grip meccanico ed efficace trazione. Fattori fondamentali per affrontare le tante curve lente presenti e che in questa stagione risultano essere il tallone d'Achille della vettura di Maranello. Il potente motore Ferrari non potrà fare granché la differenza, cosa avvenuta invece in Belgio e in Italia.

La Mercedes sarà la favorita d'obbligo di questo gran premio e bisognerà fare attenzione anche alla Red Bull. Ma il team italiano auspica di vivere un weekend di Formula 1 da protagonista e di riuscire a cogliere un risultato positivo. Sulla carta non è semplice, però in queste settimane a Maranello c'è stato un intenso lavoro per arrivare più preparati possibile a Singapore.

Charles Leclerc ha vinto a Spa e Monza, spera di fare bene anche a Singapore

Formula 1, Binotto annuncia novità tecniche per Singapore

Il team principal Mattia Binotto ha annunciato che la Ferrari si presenta a Singapore con alcune novità tecniche per cercare di limitare la distanza dalla Mercedes.

Arriviamo da due vittorie consecutive che hanno fatto bene a tutto il team e ai nostri tifosi - ha spiegato -. Tuttavia questi successi sono già il passato e da giorni la mente di ciascuno di noi è concentrata su Singapore, pista tutta diversa e non del tutto adatta a noi. Però porteremo alcune componenti nuove per ridurre il gap dai rivali su circuiti che presentano curve lente.

Nello specifico si tratta soprattutto di aggiornamenti di aerodinamica, necessari per generare maggiore carico ed essere più veloci nelle curve lente. La SF90 per tutto il campionato 2019 di Formula 1 si è dimostrata una monoposto inferiore alla W10 in quei tratti. In fabbrica si è lavorato con costanza alla ricerca di progressi netti e vedremo nel weekend se il gap sarà più ridotto che in passato.

Sebastian Vettel a Singapore cerca riscatto dopo il disastro di Monza

F1, Leclerc e Vettel carichi per correre a Marina Bay

Leclerc a Spa e Monza ha vinto le sue prime gare da quando corre in Formula 1, dunque ha un entusiasmo speciale adesso. Questo stimolo può aiutarlo, ma molto dipenderà anche dal livello di competitività della Ferrari a Singapore. Il pilota può fare la differenza fino a un certo punto.

Singapore è forse la gara più difficile in assoluto per noi piloti - ha detto il monegasco - per il caldo e il livello di umidità. Però mi piace il luogo e la corsa serale. Dopo Spa e Monza ora avremo un circuito non troppo adatto a noi, ci sono meno rettilinei e più curve lente e questo potrebbe complicarci la vita. Detto questo siamo più motivati che mai a ottenere il miglior risultato possibile.

Il morale di Charles è certamente più alto di quello di Vettel, vincitore quattro volte a Marina Bay ma reduce da un GP d'Italia disastroso. Seb è chiamato ad una reazione nel fine settimana asiatico.

Amo questo circuito - ha detto il driver tedesco - è un cittadino con asfalto sconnesso che non concede margine di errore. Il layout della pista richiede il massimo carico aerodinamico e a disposizione avremo le tre mescole di gomma più morbide. Fare un pronostico di questa gara è praticamente impossibile a causa delle tante variabili, per cui siamo pronti a giocarci le nostre carte.