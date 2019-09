Doppietta nel 6-3 al Bologna per il cugino di Steven Gerrard. Tutto davanti agli occhi del patron viola. Alla fine è selfie: "Grato a questo club, guardo avanti per dare tutto"

di Luca Guerra - 17/09/2019 07:52 | aggiornato 17/09/2019 07:55

Quello vissuto dalla Fiorentina è stato un weekend positivo. Il pareggio a reti bianche del Franchi contro la Juventus, unito a una prestazione convincente, ha permesso alla formazione di Vincenzo Montella di muovere la classifica dopo i due ko contro Napoli e Genoa e di guardare con maggiore fiducia al futuro. Poche ore più tardi, la Primavera di Emiliano Bigica si è sbarazzata con un netto 6-3 dei pari età del Bologna. La stellina in evidenza contro gli emiliani? Quella di Bobby Duncan.

L'attaccante inglese classe 2001, piccolo caso dell'estate per il muro contro muro tra i suoi agenti e il Liverpool prima che i Reds lo lasciassero partire per l'Italia, ha realizzato una doppietta contro il Bologna: di testa e poi su rigore, per completare la sestina di reti viola con la doppietta di Koffi e i centri di Hanuljak e Simic. Un impatto non da tutti. Come i numeri di Duncan, che in famiglia ha un parente speciale.

Il 18enne Bobby è infatti il cugino di Steven Gerrard, storico ex capitano del Liverpool e oggi allenatore dei Glasgow Rangers. Come il suo celebre parente, Duncan è nato a Whiston e cresciuto a Huyton. E alla pari dell'ex capitano del Liverpool, ha frequentato la Cardinan Heenan School, a West Derby. Prime tappe di una carriera calcistica che lo ha portato prima nelle giovanili del Manchester City, poi in quelle dei Reds. Fino al passaggio di fine estate alla Fiorentina.

Fiorentina, Duncan gol in Primavera: Montella lo studia

Le due reti con la Primavera della Fiorentina il giovane Duncan le ha segnate davanti a pochi spettatori, platea però sufficiente per includere Rocco Commisso. Il patron viola ha assistito alla vittoria dei suoi ragazzi e a fine partita è sceso in campo per salutare i giocatori ad uno ad uno. Duncan è però andato oltre: al saluto ha aggiunto un selfie, affidato al suo profilo Instagram:

Sono felice di aver segnato i miei primi gol e di aver incontrato mister Commisso dopo la gara. Guardo avanti per dare tutto per questa maglia.

Anche in Italia, allora, Duncan sta riuscendo a catturare le attenzioni degli addetti ai lavori a suon di gol: 32 erano state le reti stagionali nel Liverpool Under 18 che nella scorsa stagione ha vinto la FA Youth Cup contro il Manchester City ai calci di rigore, 66 quelle con l'Under 16 dei Citizens nel 2016. Dati da sommare al traguardo di unico inglese in grado di realizzare una tripletta contro il Brasile con la Nazionale Under 18. Rocco Commisso si presta a foto con lui, Vincenzo Montella lo ha benevolmente messo nel mirino: in stagione sin qui ha lanciato nel suo attacco il classe 1999 Sottil e il 19enne Vlahovic. Chissà che presto non tocchi anche a Bobby Duncan. Che, in attesa di imparare l'italiano, si esprime con un linguaggio universale: il gol.