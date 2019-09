Ora però il numero 7 della Juventus è sereno visto che la Clark County District Attorney's Office ha annunciato che non subirà alcun processo perché il fatto non può essere provato "oltre ogni ragionevole dubbio".

Ero soprattutto preoccupato per Cristiano junior, non volevo che sentisse come parlavano del padre. Mi faceva sentire davvero male

Hai una ragazza, hai una famiglia, hai dei figli. Quando giocano con la tua onestà - ha dichiarato CR7 - è difficile. Ricordo che ero solo in salotto con la mia ragazza a guardare la televisione per sentire le notizie e parlavano di Cristiano Ronaldo: ha fatto questo, ha fatto quello...A un certo punto ho sentito i miei figli che scendevano le scale e ho cambiato canale. Ero in imbarazzo

