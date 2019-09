I nerazzurri non riescono ad andare oltre il pareggio nell'esordio europeo. Male Lukaku.

di Franco Borghese - 17/09/2019 21:17 | aggiornato 17/09/2019 21:27

Gambe pesanti e poca lucidità. L'Inter non brilla all'esordio in Champions League con Antonio Conte in panchina. In casa, contro lo Slavia Praga, finisce 1-1. E sarebbe perfino potuta finire peggio visto che il pareggio di Barella è arrivato in pieno recupero. I nerazzurri sono solo stati la brutta copia della squadra che in Serie A (l'unica ancora a punteggio pieno) è partita alla grande.

Forse la testa dell'Inter era al derby che nel fine settimana dovrà giocare con il Milan, forse la squadra di Conte ha sottovalutato l'impegno come ciclicamente le accade in Champions League (l'anno scorso, all'ultima del girone, non riuscì a battere il PSV già eliminato).

Ora il percorso nel girone di Champions League si complica: i nerazzurri devono infatti vedersela con Barcellona e Borussia Dortmund, squadre di grande qualità e che giocano a ritmi altissimi in stadi caldissimi. Se non servirà un'impresa, poco ci manca.

L'Inter non è andata oltre l'1-1 in Champions League in casa contro lo Slavia Praga

Champions League, le pagelle di Inter-Slavia Praga 1-1

INTER (3-5-2) – Handanovic 6,5; D’Ambrosio 5,5, De Vrij 6, Skriniar 6; Candreva 5,5 (dal 1′ st Lazaro 5,5), Gagliardini 5,5, Brozovic 5,5 (dal 25′ st Barella 7), Sensi 5,5, Asamoah 5; Lautaro Matrinez 5,5 (dal 25' st Politano 5,5), Lukaku 5. All. Conte 5,5.

SLAVIA PRAGA (4-4-2) – Kolaf 6,5; Coufal 6, Kudela 6,5, Hovorka 6,5, Boril 6; Stanciu 6, Traorè 6 (dal 13′ st Zeleny 6), Husbauer 6,5, Soucek 6; Olayinka 7 (dal 39' st Provod sv), Masopust 6(34' st Halal sv). All. Tripsovsky 6,5.

Lukaku in azione con l'Inter

I migliori

Barella 7

Nel giorno del suo esordio in Champions League entra a gara in corso e prende per mano la squadra nel momento più delicato della partita, segnando anche il gol del pareggio. Regala un punto pesantissimo ai suoi, ma dovrebbe far riflettere il fatto che il più combattivo sia stato proprio lui.

Barella esulta dopo il gol segnato allo Slavia Praga

Handanovic 6,5

Come sempre prova a dare la carica e l'esempio. Incolpevole sul gol, prima era riuscito a compiere un vero miracolo. La squadra però non dimostra di avere il suo stesso carattere.

FISCHIO FINALE



Slavia in vantaggio con Olayinka al 64', pareggia Barella nel recupero al 92'.



Un punto a San Siro per i nerazzurri

I peggiori

Lukaku 5

Se l'Inter non supera l'esame di personalità la colpa è anche la sua. Dovrebbe essere lui ad assumersi maggiori responsabilità. Si divora il 2-1 di testa a una manciata di secondi dalla fine (il guardalinee aveva alzato la bandierina ma la sua posizione era al limite).

Lukaku non è riuscito a segnare in Inter-Slavia Praga

Asamoah 5

Spinge poco, non incide per nulla. Ha anche rischiato di prendersi un cartellino rosso per un brutto intervento da dietro. Per esperienza e qualità tecniche da lui in partite così ci si aspetta molto di più.