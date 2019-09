Il senegalese è insuperabile, il belga si avvicina a Maradona grazie a un gol pesantissimo: i migliori e i peggiori della sfida del San Paolo.

0 condivisioni

di Stefano Fiori - 17/09/2019 22:58 | aggiornato 17/09/2019 23:02

La Champions League del Napoli inizia con i fuochi d'artificio. I campioni d'Europa del Liverpool? Battuti 2-0, al termine di una partita gigantesca da parte della squadra di Carlo Ancelotti. Il doppio colpo partenopeo arriva tra l'82' e il pieno recupero, ma gli azzurri avevano sfiorato il vantaggio già con Dries Mertens al 50'. Il belga si vendica di Adrian, miracoloso sul suo colpo a botta sicura, e insacca il rigore dell'1-0.

Il sigillo sulla vittoria arriva al 92', quando Fernando Llorente (entrato nella ripresa al posto di Lozano) fa valere tutta la sua freddezza sottoporta. Un risultato che fa impallidire il successo per 1-0, sempre contro i Reds, di un anno fa.

Il Napoli si prende subito la testa del Gruppo E di Champions League (in coabitazione con il Salisburgo) e si gode una serata da incorniciare davanti al proprio pubblico. Stop che farà invece riflettere, e parecchio, Jurgen Klopp: il suo Liverpool è apparso poco incisivo e spesso passivo di fronte alle avanzate dei padroni di casa. Vediamo allora i voti, i migliori e i peggiori della sfida del San Paolo.

La parata pazzesca di Adrian su Mertens al 50': il belga si vendicherà su rigore all'82'

Champions League, le pagelle di Napoli-Liverpool

Napoli (4-4-2): Meret 7; Di Lorenzo 7, Manolas 6, Koulibaly 7.5, Mario Rui 7; Callejon 6.5, Allan 7 (75' Elmas 6), Fabian Ruiz 6, Insigne 6.5 (66' Zielinski 6); Lozano 6 (68' Llorente 7), Mertens 7. Allenatore: Ancelotti 7.5.

Liverpool (4-3-3): Adrian 7; Alexander-Arnold 6, Matip 6.5, van Dijk 6, Robertson 5; Henderson 5.5 (87' Shaqiri sv), Fabinho 6, Milner 5.5 (66' Wijnaldum 5.5); Salah 5.5, Firmino 6.5, Mané 5.5. Allenatore: Klopp 5.

I migliori

Koulibaly 7.5

Il ruolo di "migliore difensore in campo... dopo van Dijk", gli va stretto come una maglia XS. La conseguenza è che decide di annullare qualsiasi velleità offensiva di quei tre lì davanti (che proprio tre qualunque non sono). Il K2 è in una di quelle serate da invalicabile.

Mertens 7

Pronto, 113? "Ciro" Mertens è a soli due gol da Maradona. Se fosse chiaro, il belga ha siglato il gol numero 113 con la maglia del Napoli. Da tre punti, in Champions League, contro il Liverpool. Il suo rigore è una vendetta fredda nei confronti di Adrian, reo di avergli strozzato in gola l'urlo del vantaggio una mezz'oretta prima.

Allan 7

Un premio alla sostanza, a chi non sbaglia nulla, a chi con un occhio protegge la difesa e con l'altro orchestra il gioco. Dopo 70 minuti arrivano i crampi, l'unico avversario capace di mettere al tappeto il millepolmoni brasiliano.

Adrian 7

La parata su Mertens al 50', in caduta, con la mano di richiamo. Punto. E sul rigore calciato dal belga, sfiora il miracolo-bis.

150 Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-118

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-119

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-120

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-121

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-122

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-123

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-124

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-125

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-126

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-127

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-128

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-129

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-130

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-131

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-132

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-133

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-134

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-135

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-136

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-137

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-138

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-139

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-140

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-141

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-142

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-143

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-144

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-145

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-146

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-147

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-148

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-149

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-150

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Liverpool - Champions League 2019/2020-foto-151

Chiudi 1 di 150

I peggiori

Milner 5.5

A essere meno severi con il veterano inglese, un mezzo punto in più ci starebbe pure. Però il vecchio James morde poco, sbaglia qualcosa di troppo, si fa ammonire ed esce. Ha giocato una valanga di partite, questa non rimarrà nell'almanacco delle migliori.

Robertson 5

Decisamente quello più sottotono tra i Reds. Lo scozzese subisce la verve di Callejon, quando scende trova sistematicamente la chiusura di Di Lorenzo. Ed è dal suo intervento – per carità, non così netto – che nasce il rigore della sconfitta per il Liverpool.

Il tabellino di Napoli-Liverpool 2-0

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan (75' Elmas), Fabian Ruiz, Insigne (66' Zielinski); Lozano (68' Llorente), Mertens. In panchina: Ospina, Maksimovic, Ghoulam, Milik. Allenatore: Ancelotti.

Liverpool (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson (87' Shaqiri), Fabinho, Milner (66' Wijnaldum); Salah, Firmino, Mané. In panchina: Kelleher, Lovren, J. Gomez, Lallana, Oxlade-Chamberlain. Allenatore: Klopp 6.

Marcatori: 82' Mertens rig., 92' Llorente.

Ammoniti: 57' Robertson, 61' Milner, 90' Llorente.