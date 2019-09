Pochi minuti ancora e poi l'Inter esordirà in questa edizione della Champions League. L'avversario di turno sarà lo Slavia Praga, che Conte ha deciso di affrontare schierando la sua formazione col consueto 3-5-2. Tra i pali spazio a Samir Handanovic, in difesa troviamo D'Ambrosio, De Vrij e Skriniar; in mediana tocca a Gagliardini, Brozovic e Sensi, con Candreva e Asamoah a sprintare sulle fasce. A formare il tandem d'attacco sono Lautaro Martinez e Lukaku. Rispondono i cechi con un 4-2-3-1: in porta Kolar alle spalle di Coufal, Kúdela, Hovorka e Boril; davanti alla difesa ci sono Soucek e Husbauer, mentre a supporto di Olayink agiscono Masopust, Traoré e Stanciu.

