Doveva essere espulso, Francis Coquelin, e invece se l'è cavata incredibilmente con un'ammonizione. Al 9' di Chelsea-Valencia, match valido per la prima giornata della fase a gironi di Champions League, il centrocampista francese ha controllato male il pallone e ha visto Mason Mount piombargli addosso per soffiargli la sfera.

Coquelin given yellow for this. ridiculous from him, should be off. pic.twitter.com/HE00yYxOkR