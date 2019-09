L'indiscrezione de El Mundo rivela l'entità della sanzione, che potrebbe trasformarsi in una gara a porte chiuse.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 17/09/2019 03:06 | aggiornato 17/09/2019 03:11

Si sta per risolvere, come prevedibile, in una bolla di sapone, la querelle legata al trasferimento di calciomercato di questa estate di Antoine Griezmann dall'Atletico Madrid al Barcellona, previo pagamento della clausola rescissoria.

I Colchoneros avevano richiesto un provvedimento disciplinare nei confronti del club catalano, perché a loro giudizio la trattativa con il giocatore francese era iniziata molto prima rispetto alla data del 14 luglio (giorno in cui è stato ufficialmente depositato il nuovo contratto) e di conseguenza anziché 120 milioni, la clausola rescissoria sarebbe valsa 200.

In sostanza a Madrid chiedono quegli 80 milioni di differenza, spiegando che le parole dello stesso Griezmann e l'atteggiamento tenuto dal Barcellona sarebbero dei segnali evidenti del fatto che esistesse una trattativa di calciomercato già da molto tempo. Ma in assenza di prove concrete che vadano oltre le sensazioni e le accuse, era praticamente impossibile che riuscissero a vincere la causa.

Griezmann, solo una multa irrisoria per il Barcellona

Caso Griezmann, Barcellona punito... con 300 euro di multa

La conferma di queste sensazioni è arrivata attraverso un'indiscrezione lanciata dal quotidiano spagnolo El Mundo, che rivela in anteprima la decisione del giudice istruttore nominato dal Comité de Competición per dirimire la questione, cioè il signor Juantxo Landaberea.

Questi, alla luce dei fatti esaminati, avrebbe infatti comminato nei confronti del Barcellona una multa da "ben" 300 euro. Un valore evidentemente irrisorio, che proprio per questo motivo potrebbe essere trasformato in una partita al Camp Nou da giocare a porte chiuse.

La risoluzione del giudice - si legge su El Mundo - fa riferimento agli articoli 88 e 126 del codice disciplinare della federazione calcistica spagnola (quelli presi in considerazione nella sua denuncia dall'Atletico Madrid), in relazione all'articolo 143 del regolamento generale della RFEF. La risoluzione del giudice istruttore sarebbe già stata notificata a entrambi i due club, che adesso non devono far altro che aspettare una nuova riunione del Comité de Competición.