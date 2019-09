Oltre a Nicolas Pepé (finito all'Arsenal per 79 milioni di euro, ndr) e Rafael Leao (acquistato dal Milan per 25 milioni di euro più bonus), quindi, anche il 21enne (è un classe 1998) dell'Under 21 francese avrebbe potuto cambiare maglia. Ma alla fine il Lille ha deciso di tenerlo e farlo crescere ancora, nella speranza magari di ricevere un'offerta più interessante durante la prossima estate.

Il club - ha esordito il presidente del club francese - è molto solido. Questa estate abbiamo rifiutato offerte pari a circa 190 milioni di euro per i nostri giocatori. In particolare c'era un'offerta di 70 milioni di euro dall'Italia per Jonathan Ikoné

