Il tecnico dei colchoneros prepara la sfida in casa contro i bianconeri guidati dal campione portoghese: "Non c'è solo lui, ma certo è che è difficile giocare contro uno come lui. È un animale da gol."

di Simone Cola - 17/09/2019 22:13

La sorprendente sconfitta rimediata in casa della Real Sociedad, un secco 2-0 firmato da Odegaard e Monreal che gli è costato il primato in classifica nella Liga, ha ferito l'Atletico Madrid ma certo non lo ha steso: i colchoneros sono decisi a riprendersi e intendono farlo contro la Juventus, nella gara di esordio di una Champions League che la scorsa stagione li vide eliminati agli ottavi di finale proprio dai bianconeri.

Vittorioso per 2-0 nella gara di andata giocata al Wanda Metropolitano, l'Atletico Madrid fu regolato nel ritorno a Torino da uno straordinario Cristiano Ronaldo, autentico mattatore di una partita vinta 3-0 dai bianconeri e che significò la fine di un sogno, quello di giocare la finale di Champions League - e magari finalmente vincerla - nel proprio stadio, davanti al proprio pubblico.

Quella tra due squadre che negli ultimi anni hanno accarezzato il sogno di alzare al cielo il trofeo più prestigioso in circolazione, restando però sempre con un pugno di mosche in mano, fu una sfida lunga 180 minuti che raccontò tante storie - il gesto dei cojones di Simeone all'andata, replicato da CR7 al ritorno - e che ha lasciato qualche conto in sospeso, anche se il tecnico dei colchoneros rifiuta di guardare al passato e preferisce concentrarsi sul presente.

Atletico Madrid, Simeone avverte i suoi: "La Juventus è sempre forte"

A chi gli chiede che squadra sia la Juventus, che tenta di cambiare il suo modo di proporre calcio ma che nei fatti è la stessa dell'anno scorso, Simeone risponde così.

La Juventus è una squadra forte, lo è sempre stata, questo al di là delle idee che l'allenatore trasmette ai giocatori. Che sono di enorme potenziale, basta guardare ai nomi che sono rimasti fuori dalla lista Champions. Ecco, questo particolare dice tanto sul livello della rosa bianconera.

La sconfitta contro la Real Sociedad non ha demoralizzato una squadra come l'Atletico Madrid, abituato a non abbattersi e che certo non lo farà adesso che la stagione è appena cominciata. Simeone anzi concorda con Gimenez, che ha detto che si è trattato di una battuta d'arresto che ha insegnato qualcosa a tutti.

Ho parlato con i giocatori, abbiamo situazioni di gioco da gestire meglio, particolari da migliorare: non è stata una pessima gara, abbiamo avuto buon ritmo e discreta intensità, ma evidentemente dobbiamo imparare a gestire in modo diverso determinate situazioni.

La Juventus non è più quella di Allegri ma non è ancora quella di Sarri. Una non-notizia per il tecnico dei colchoneros.

È una considerazione scontata, Sarri è arrivato da pochi mesi e Allegri è rimasto per degli anni. Ci vorrà del tempo per arrivare a vedere davvero la Juve di Sarri, non mi sembra una cosa tanto strana o straordinaria.

L'anno scorso l'Atletico Madrid, complice anche il fatto che la finale sarebbe stata giocata al Wanda Metropolitano e a causa del recente ottimo cammino europeo, era stato inserito tra le favorite come la Juventus: i colchoneros si fermarono agli ottavi, i bianconeri ai quarti, a dimostrazione che il calcio non ha regole assolute. Per questo Simeone preferisce non fare programmi.

Cerco di pensare alle cose giorno dopo giorno, vedo che a volte la critica ci mette tra i primi e a volte tra gli ultimi. Ma il calcio è sempre il calcio, dipende da tanti fattori, ad esempio da come arriva una squadra in una determinata competizione. Guardate quello che ha fatto l'Ajax, questo è il calcio, la Champions appartiene a quei giocatori di talento che possono farti vincere le partite contro qualunque avversario. Noi? Cerchiamo di migliorare, di crescere, di adattarci a questo tipo di torneo e di far capire ai giovani cosa rappresenta. Ma le parole sono parole, prendete Joao Felix: ci vuole tempo.

Joao Felix potrebbe essere il futuro del calcio portoghese e mondiale, il presente però è ancora rappresentato da Cristiano Ronaldo. Che sarà sempre un cliente difficile, forse impossibile da fermare.

È dura preparare una partita contro di lui, quando si avvicina all'area può creare situazioni pericolose a prescindere da come ti sei organizzato, è davvero difficile controllarlo. È un animale da gol, ha grande cambio di passo e una capacità di segnare che come abbiamo visto in passato abbiamo sofferto.

La sfida tra Atletico Madrid e Juventus, lo scorso anno, fu anche la sfida tra le forti personalità di Simeone e di Cristiano Ronaldo, che nella vittoria a Torino replicò il gesto fatto all'andata dal tecnico argentino che tanto aveva fatto discutere.

Ho già parlato di quel gesto, è stato chiarissimo, ho espresso cosa sentivo in quel preciso momento. E quando Ronaldo lo ha replicato penso che sentisse le stesse cose che avevo sentito io.

La Juventus non è cambiata, se non in qualche uomo. L'Atletico Madrid invece ha chiuso un'era, salutando Griezmann e Godin e accogliendo alcuni giovani di talento. Un cambiamento che richiede tempo per poter funzionare al meglio.

Alcuni calciatori si adattano velocemente a quello che gli diamo, hanno una grande capacità di assimilare il gioco che proponiamo, altri invece ci mettono di più. Ma sono cose che non nascono allenandosi o parlandone, soltanto giocando. Nel calcio tutti commettono errori e fanno cose buone, l'obiettivo è fare meno errori possibili e poi dimostrare tutto quello che siamo capaci di fare.

Per preparare la partita non servirà il 3-0 di Torino che sancì l'eliminazione dalla Champions dell'Atletico nella scorsa edizione. Perché anche se la Juventus non è ancora quella di Sarri, certo non è più quella di Allegri per Simeone.