Il tecnico della Dea è emozionato e curioso, ma non soffre alcun timore reverenziale nei confronti della competizione: "Non siamo arrivati fin qui grazie a una stagione fortunata, ma al termine di tre anni importanti."

di Simone Cola - 17/09/2019 20:35

L'Atalanta prepara lo storico esordio in Champions League con l'entusiasmo della debuttante ma, allo stesso tempo, con la consapevolezza che scendere in campo con le migliori d'Europa è un risultato tutt'altro che casuale, bensì il frutto di un lavoro intenso durato tre anni, un periodo in cui gli orobici si sono ritrovati costantemente ai vertici del calcio italiano grazie a una straordinaria programmazione e al duro lavoro.

È questo quello che traspare dalle parole di Gian Piero Gasperini e Alejandro Gomez, tecnico e bandiera di un'Atalanta che dopo aver conquistato tutti grazie a un gioco coraggioso e spumeggiante si prepara a misurarsi con il gotha del calcio europeo senza timori reverenziali: lo storico esordio è fissato per domani sera, quando i bergamaschi scenderanno in campo nel caldissimo catino del Maksimir, casa della Dinamo Zagabria campione di Croazia guidata da Nenad Bjelica.

La sensazione, con tutto il dovuto rispetto per i croati, è che si tratterà di un vero e proprio battesimo del fuoco per un'Atalanta che più che contro gli avversari potrebbe trovarsi costretta a giocare contro le proprie stesse emozioni in una gara che al di là delle dichiarazioni di facciata di Gasperini potrebbe risultare determinante nel cammino in Champions: tornare a casa con tre punti, ottenuti in casa della squadra meno quotata in un girone che comprende anche Manchester City e Shakhtar Donetsk, rappresenterebbe sicuramente un buon inizio.

26 maggio 2019: sconfitto il Sassuolo per 3-1 l'Atalanta festeggia la sua prima storica qualificazione in Champions League.

Atalanta, Gasperini e Gomez carichi: "Non siamo qui per caso"

Ed è proprio dell'emozione di trovarsi a competere con i migliori che Gapserini parla, curioso di vedere cosa farà la sua squadra a un livello tanto alto e mai raggiunto prima.

Questa emozione ci coinvolge, ma siamo allo stesso tempo consapevoli che si tratta di qualcosa che ci siamo conquistati sul campo al termine di un campionato straordinario. L'Atalanta per la prima volta si troverà a giocare la Champions, siamo felici e siamo convinti di poter ben figurare, siamo anche curiosi di vedere quale sarà il nostro impatto. È un livello superiore, vogliamo vedere cosa riusciremo a fare.

Uno dei volti nuovi dell'Atalanta "da Champions" è il colombiano Luis Muriel, che nonostante sia acciaccato dovrebbe essere della partita.

Il suo è un infortunio di lieve entità, per cui sta bene e domani siamo fiduciosi sul fatto che dovrebbe essere disponibile. Anche se non vogliamo rischiare niente.

Tanta emozione anche per il Papu Gomez: l'argentino arriva all'esordio nella più importante competizione per club a 31 anni, da leader di una squadra che da 5 anni si gode le sue magie.

Poter finalmente esordire in Champions League, giocarla, è un'emozione incredibile. Cercheremo di portare il nostro calcio in Europa, cercheremo di continuare a fare quello che facciamo da tre anni.

Partire bene sarà fondamentale? Gasperini cerca di allentare la tensione e l'importanza del risultato e preferisce concentrarsi sull'importanza della competizione e delle squadre che l'Atalanta andrà ad affrontare.

La prima partita può dare a tutti un'idea sulle potenzialità della squadra, ma non è determinante, ogni ragionamento va fatto nell'ottica delle sei partite del girone. La prima sarà una gara importante per tutte le squadre, ma certo non decisiva. Nel nostro girone ci sono i campioni di Croazia, che affronteremo domani, e poi i campioni di Ucraina e Inghilterra. Tutte le squadre che sono qui hanno dei meriti, forse i nostri sono anche maggiori visto che abbiamo un bacino di utenza decisamente più ridotto.

Gian Piero Gasperini e Alejandro Gomez, tecnico e capitano dell'Atalanta che prepara il debutto in Champions.

A Bergamo da 5 anni, Gomez ha vissuto l'evoluzione di una squadra e di una società che prima viveva alla giornata e che adesso punta sempre più in alto. Il merito, per l'argentino, è naturalmente di Gasperini.

L'Atalanta è sempre stata una società modello, ma non riusciva a guardare più in alto della salvezza. Da quando è arrivato il mister è cambiata la mentalità, mi capita di parlarne con i compagni che sono qui da più tempo: la nostra è stata una crescita straordinaria e non vogliamo fermarci qui.

Che partita aspettarsi domani? Il tecnico dell'Atalanta ha le idee chiare.

La Dinamo è una buona squadra, che abbiamo studiato con attenzione nei turni preliminari e in campionato, ma non scenderemo in campo snaturando il nostro modo di giocare, seguiremo come sempre quelle che sono le nostre caratteristiche. Sarà una gara dove tutte e due le squadre punteranno al massimo risultato e faranno il possibile per ottenerlo.

Rispetto ma nessun timore reverenziale, né per la competizione, né per l'avversario. Tantomeno per uno stadio importante ma che non troverà gli orobici impreparati.

Non esageriamo, arriviamo a questa partita con una buona esperienza sulle spalle. Abbiamo già giocato su campi difficili, perché questi sono quelli che trovi a Genova, Napoli, Dortmund, allo Stadium contro la Juventus o con l'Everton. Non siamo arrivati fin qui grazie a una stagione fortunata, ma al termine di tre anni importanti in termini di risultati. Le difficoltà che potremo trovare su questo campo sono le solite: anche loro sentono di poter sorprendere e fare bene, dipenderà tutto dalla precisione e dalla nostra bravura nel contenere la loro spinta.

Il Papu Gomez stempera ulteriormente la tensione: l'emozione è grande, ma come quella che circondò l'avventura in Europa League. E per quanto riguarda le numerose posizioni ricoperte in campo assicura di non avere alcun problema.

Non vedo molte differenze rispetto all'Europa League, anche allora i tifosi ci facevano sentire l'importanza dell'evento. Cambio spesso posizione in campo? Significa che gioco bene un po' dappertutto, in alcune zone del campo mi esalto e in altre vado per dare una mano alla squadra. Ma mi basta giocare da titolare, non mi gira certo la testa.

Molto probabile che contro la Dinamo Zagabria Gasperini confermi l'undici che ha battuto il Genoa domenica. Questo almeno è quanto traspare dalle sue parole.

Stanno tutti bene e a questo punto della stagione nessuno ha bisogno di rifiatare, domani si tratterà di una gara fondamentale. Abbiamo 7 partite in 21 giorni, semmai faremo turnover nelle prossime gare, utilizzeremo l'intera rosa.

Tra i volti in ascesa di un'Atalanta che vuole stupire anche in Europa c'è il croato Mario Pasalic: cresciuto nell'Hajduk Spalato, il mediano nerazzurro si troverà a giocare una partita davvero speciale contro gli storici rivali della Dinamo. Gasperini si augura che possa fare la differenza.

Pasalic per la prima volta in carriera è rimasto due anni nella stessa squadra, sta avendo un'evoluzione importante come giocatore e può diventare il simbolo della sua Nazionale. Ha già fatto gol alla Dinamo? Speriamo possa ripetersi.

Anche il Papu Gomez è convinto che l'Atalanta possa sorprendere tutti e racconta di non temere neanche il grandissimo Manchester City di Pep Guardiola. Anzi, non vede l'ora di giocarci contro per vedere cosa sarà capace di fare la Dea.

Il City è ovviamente superiore rispetto alle altre squadre del girone, ma sono curioso di vedere come reagiremo al confronto con loro, come giocheremo contro una squadra di campioni come quella di Guardiola.

L'appuntamento è comunque storico, Gasperini non lo nega, pur sottolineando che arrivati fino a questo punto sarà più interessante vedere cosa succederà. Come Gomez, il tecnico è curioso di testare il modello di gioco dell'Atalanta nell'Europa che conta.