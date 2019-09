Nervi tesi in casa dell'Aston Villa che nelle prime 5 partite di Premier League ha trovato solamente una vittoria ed è attualmente al penultimo posto in classifica a pari merito con il Newcastle. Durante la partita con il West Ham, alcuni giocatori hanno mostrato segni di insofferenza.

Mings tells it how it is, he walked off to avoid any unnecessary drama. Mings is not inthe wrong here, El Ghazi cant take being told off or criticism. Simple as. Plus no one should want to go against mings the guy is a tank! pic.twitter.com/6UAd5oca24