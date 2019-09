A 24 ore da Clash of Champions 2019, Chad Gable e Baron Corbin si affrontano per diventare il nuovo re della WWE.

di Marco Ercole - 16/09/2019 18:08 | aggiornato 16/09/2019 23:12

Sono trascorse appena 24 ore da Clash of Champions 2019, il PPV della WWE dove tutti i titoli di Raw e SmackDown sono stati messi in palio. Per gli atleti del roster rosso, però, è già tempo di tornare in azione, per la puntata di lunedì 16 settembre 2019, in onda direttamente dalla Thompson-Boling Arena di Knoxville.

Uno show importantissimo, non solo per dare seguito a quanto accaduto la scorsa notte, ma soprattutto perché ha nel suo programma la finale del torneo King of the Ring, che metterà l'uno di fronte all'altro Chad Gable (di SmackDown) e Baron Corbin (Raw) con in palio appunto il titolo di Re della WWE.

Oltre alla grande finale della prestigiosa competizione interbrand, ci saranno da seguire gli sviluppi della faida, tutt'altro che terminata, tra la campionessa femminile Becky Lynch e Sasha Banks, con quest'ultimo uscita vincitrice per squalifica dopo il colpo all'arbitro dell'irlandese, multata anche con 10mila dollari dalla compagnia. E ancora, come risponderà Seth Rollins all'aggressione subita da parte di "The Fiend" Bray Wyatt, subito dopo il suo Universal Championship Match vinto contro Braun Strowman?

WWE The Fiend e la sua apparizione a WWE Clash of Champions 2019

WWE Raw after COC 2019: finale di King of the Ring

E poi Cedric Alexander proverà a guadagnarsi una nuova opportunità contro AJ Styles, mentre gli Street Profits condurranno un Gender Reveal Party in cui Maria Kanellis annuncerà il sesso del suo secondo figlio. Questo e molto altro nella puntata di Raw di questa notte, che vi racconteremo in diretta scritta qui su WWE-ek Raw, la rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it, a partire dalle 2.

SEGUONO AGGIORNAMENTI...