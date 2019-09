Sebastien su Citroen batte il compagno di squadra Lappi e la Hyundai di Mikkelsen. Guai per il leader Ott Tanak, solo sedicesimo.

16/09/2019

Sebastien Ogier non ha proprio intenzione di arrendersi. Il francese vuole tenere aperto il mondiale WRC e la vittoria ottenuta in Turchia conferma la determinazione dell'asso di Casa Citroen. In un percorso nel quale l'improvvisazione non lasciava possibilità di successo, sono emerse le doti di esperienza e lui ne ha da vendere. Dopo la difficile e deludente prestazione tedesca, il pilota del team Total WRT ed il navigatore Ingrassia hanno recuperato punti preziosi al leader Tanak.

Ott, in questo caso, non è stato fortunato. L'estone arrivava dal successo colto in Germania, in un percorso simil - gimkana, aveva approfittato delle doti di agilità della sua Toyota, sbaragliando la concorrenza. Nella tre giorni turca, invece,il capoclassifica della categoria ha sofferto e forato. Un buco ad una gomma rimediato nella giornata di domenica ha attardato e sfiancato il nordico, che ha perso tempo, posizioni e punti.

A proposito di nordici, il podio è stato completato da due rappresentanti dell'Europa scandinava. Lappi e Mikkelsen - con Suninen appena dietro - rispettivamente su Citroen e HYundai. Ottime le prove del finlandese e del norvegese, giunti però piuttosto in ritardo da Ogier. In Turchia, la differenza l'ha fatto proprio Sebastien, che sta tenendo aperti i giochi, si spera sino alla fine. Mancano tre appuntamenti ed il WRC sta per entrare nel vivo della lotta decisiva.

Ogier, Ingrassi e Citroen, vincitori del WRC nel difficile territorio turco

WRC, in Turchia è dominio Citroen, con Ogier la marcia in più

Occhialuto, tranquillo, pacato. Ma deciso. Sebastien Ogier vanta vittorie e titoli che, nei momenti delicati, ricorda a sé stesso ed agli avversari, di detenere. Non per caso ha vinto in Turchia: il pilota Citroen sapeva come comportarsi, specialmente nella giornata finale. Eppure, era cominciata male la trasferta del francese, rimasto fermo con una gomma bucata venerdì mattina.

Poco male, tutto si aggiusta e poi si continua. Anche perché i rivali ne hanno vissute di tutti i colori. Neuville ha sbagliato in un momento topico della corsa, uscendo di strada. Tanak ha patito problemi tecnici alla sua Toyota e, come già detto, ha completato il disastro aggiungendo una bella foratura ad uno pneumatico, in una bruttissima sedicesima piazza conclusiva. I velocissimi Lappi e Mikkelsen non possiedono le doti di sensibiltà di Sebastien, infatti, l'hanno impensierito poco e niente.

Tolti gli occhiali, il vincitore ha espresso la propria soddisfazione. Consapevole di dover ancora lottare duramente, Ogier ha guardato le restanti tappe da affrontare: Galles, Catalogna ed Australia. Posti dove ha ottenuto vittorie e podi. Il sei volte campione è carico, ma Tanak farà ogni cosa per mantenere la vetta, magardi dimenticando immediatamente l'infelice weekend turco.

Rallye di Turchia, ordine di arrivo

S. OGIER J. INGRASSIA CITROEN TOTAL WRT M RC1 3:50:12.1

E. LAPPI J. FERM CITROEN TOTAL WRT M RC1 3:50:46.8 +34.7 +34.7

A. MIKKELSEN A. JAEGER HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM M RC1 3:51:16.6 +29.8 +1:04.5

T. SUNINEN J. LEHTINEN M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM M RC1 3:51:47.2 +30.6 +1:35.1

D. SORDO C. DEL BARRIO HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM M RC1 3:52:38.0 +50.8 +2:25.9

J. LATVALA M. ANTTILA TOYOTA GAZOO RACING WRT M RC1 3:53:11.2 +33.2 +2:59.1

K. MEEKE S. MARSHALL TOYOTA GAZOO RACING WRT M RC1 3:54:05.4 +54.2 +3:53.3

T. NEUVILLE N. GILSOUL HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM M RC1 3:55:46.9 +1:41.5 +5:34.8

P. TIDEMAND O. FLOENE M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM M RC13:57:35.0 +1:48.1 +7:22.9

G. GREENSMITH E. EDMONDSON M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM WRC2PRO RC2 4:05:30.8 +7:55.8 +15:18.7

Classifica piloti