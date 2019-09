Il Napoli ha conservato i soldi che avrebbe dovuto spendere per Icardi, sono ancora lì in cassa, magari ci sarà qualche sorpresa a gennaio

Ieri sera, durante la trasmissione Tiki Taka in onda su Italia 1, ha parlato come di consueto la moglie-agente del centravanti, Wanda Nara, ospite fissa anche ora che il marito ha lasciato Milano per volare all'ombra della Torre Eiffel.

Mauro Icardi ha debuttato ufficialmente con la maglia del PSG. L'attaccante argentino ha giocato 28 minuti nella sfida di Ligue 1 contro lo Strasburgo vinta a fatica per 1-0 dai Tuchel boys grazie alla meravigliosa rovesciata del separato in casa Neymar.

