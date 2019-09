Scariolo e Gasol portano la Spagna al titolo mondiale, bissando l'anello NBA in una stagione da incorniciare.

di Simone Mazzola - 16/09/2019 15:41

In tanti prima dei mondiali cinesi s’interrogavano su quale dei due tra Serbia e Team USA avrebbe portato a casa il titolo, con anche i bookmakers che avevano poi, strada facendo, dato favoriti i serbi in nome di un roster che sulla carta non avrebbe potuto andare al di sotto della finale. Le mille assenze di Team USA avevano fatto pendere l’ago della bilancia verso di loro, forti di tante presenze importanti anche dall’NBA. Ci si aspettava però che Popovich, in qualche modo, sarebbe riuscito a dar loro del filo da torcere, ma di questo film quantomai credibile non si è verificato nulla e il campo, ancora una volta, è stato giudice finale.

A onor del vero Serbia e Team USA si sono sì incontrati, ma per assegnare il quinto posto in una delle finaline più tristi se si pensa ai ragionamenti di due settimane prima, anche se le squadre che hanno raggiunto la semifinale sono state vere e meritate protagoniste. La Francia di Collet, dopo non aver mai convinto appieno sia nell’avvicinamento che nelle partite dei primi turni, ha piazzato il colpo contro Team USA sfruttando anche le notevoli deficienze d’interpretazione degli avversari, mentre l’Australia ha giocato un mondiale commovente per qualità, bellezza, predisposizione a passarsi la palla ed efficacia, ma purtroppo anche questa volta è andata a un passo dalla medaglia sprecando un +15 nella finalina.

Un peccato perché i boomers avrebbero meritato forse più di tutti un posto su quel podio, visto che nessuno li ha mai considerati davvero una contender, nemmeno quando hanno battuto gli USA in amichevole o quando hanno vinto il gruppo eliminatorio più difficile. Ma in finale sono andate Spagna e Argentina, ovvero due modi d’interpretare la pallacanestro molto differente anche se ugualmente efficace che ha schiantato la Serbia per quanto riguarda gli argentini e l’Australia per gli iberici dopo essere stati a inseguire praticamente per tutta la semifinale. La sublimazione del basket latino era di scena ieri a Shangai e anche se non è stata una partita indimenticabile, ci sono tante considerazioni da fare sui protagonisti.

Mondiale e anello, che anno per Gasol

Mondiali 2019: Spagna dominante, Argentina al tappeto

La Spagna ha sì vinto e con pieno merito il titolo, ma se dobbiamo dare un premio alla squadra che ci ha fatto più emozionare in assoluto, non si può andare oltre l’albiceleste. La partita con la Serbia rimane un manifesto ideologico che ormai non è più legato alla generacion dorada, perché di quelli è rimasto il solo e insostituibile Luis Scola, ma è semplicemente il modo di essere, vivere e interpretare il basket. Facendone una questione di talento puro questa squadra, probabilmente, non era da prime quattro, ma la capacità di alzare il proprio livello di gioco, d’intensità e di qualità quando serviva non lo si insegna.

Hernandez ha guidato questa sinfonia da direttore d’orchestra consumato producendo un gioco al contempo efficace e spettacolare come da indole sudamericana, prendendo il massimo da giocatori come Deck, Vildoza, Delia, seguendo la sapiente guida di Luis Scola che ha riservato il meglio per le partite decisive e un Campazzo che era semplicemente l’inizio e la fine dell’attacco. Infatti quando la Spagna lo ha neutralizzato, tutte le difficoltà sono emerse in maniera evidente. La sconfitta finale non toglie nulla a un campionato giocato in maniera splendida per dedizione e tattica, ma soprattutto non fermiamoci nella loro valutazione solo alla garra e all’intensità, perché questa è stata una squadra ben allenata e che ha giocato a basket ai livelli dell’Australia, incantando gli esteti del gioco e anche i pragmatici del risultato.

La vittoria di Sergio Scariolo

Alla fine della domenica ci sono due veri vincitori che oltre a Rubio, MVP della manifestazione non senza qualche dubbio, portano a casa emozioni importanti: Marc Gasol e Sergio Scariolo. I due sono ancora insieme ad alzare un trofeo dopo quello NBA di qualche mese fa. Un’estate da incorniciare, ma se Gasol ha insegnato pallacanestro nella fase finale risultando semplicemente fondamentale per agguantare due volte l’Australia in semifinale, sembra che questa sia la vittoria che più di tutte porta la firma in calce del coach bresciano. Le sue scelte tattiche, la sua gestione della partita e della squadra lo hanno reso il vero MVP della competizione.

Avevamo parlato della sua zona prima e box and one poi per neutralizzare la fuga dell’Australia in semifinale, della sua gestione e di come lui stesso nell’intervista qui sopra, abbia detto di non aver avuto la squadra più profonda, più talentuosa o più in condizione d tutte. Ha costruito il roster in modo eterogeneo e particolare, ma proprio per questo la sua mano e la sua interpretazione delle partite hanno fatto la differenza. Nessuno aveva messo così la museruola all’Argentina, nessuno ha brillato per estro e varietà di soluzioni come la sua Spagna e se c’è un titolo che può portare la sua firma più di quella dei giocatori è proprio questa.