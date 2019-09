Roma, Mkhitaryan: "Voglio segnare più che in passato. Qui per vincere"

Verona-Milan è stato il posticipo della domenica sera valido per la terza giornata di Serie A . Il Verona di Juric è sceso al Bentegodi imbattuto dopo il pari all'esordio stagionale contro il Bologna per 1-1 e la vittoria nella giornata scorsa contro al Via del Mare contro il Lecce. Il Milan, invece, ha steccato la prima perdendo in casa dell'Udinese, salvo poi vincere alla seconda giornata contro il Brescia a San Siro.

