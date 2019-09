Primo tempo show dei giallorossi che chiudono sul 4-0. A nulla serve la doppietta di Berardi nel finale di ripresa.

di Redazione Fox Sports - 16/09/2019 08:58 | aggiornato 16/09/2019 09:03

Roma-Sassuolo è stato il match della terza giornata di Serie A che si è giocato alle 18. I giallorossi di Fonseca sono scesi in campo dopo aver ottenuto due pareggi nelle prime due gare di campionato: il primo contro il Genoa per 3-3, il secondo per 1-1 contro la Lazio, nel derby giocato nella giornata precedente. Il Sassuolo, invece, ha vinto l'ultimo turno di campionato, 4-1 contro la Sampdoria, dopo aver perso la prima in casa del Torino, 2-1 in favore dei granata.

I giallorossi sono devastanti nel primo tempo chiuso per 4-0 grazie ai gol di gol di Cristante, Dzeko, Mkhitaryan e Kluivert guidati da un Pellegrini stellare (autore di 3 assist). A nulla servono le due reti di Berardi nella ripresa.

Nel prossimo turno la Roma farà visita al Bologna nel match in programma domenica 22 settembre alle ore 15 e valido per la quarta giornata di Serie A. Il Sassuolo ospiterà invece la SPAL nello stesso giorno ma il fischio d'inizio sarà alle 12.30. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Roma-Sassuolo: