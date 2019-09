Fiorentina-Juventus è stata la gara che ha aperto la 3ª giornata di Serie A . I padroni di casa sono scesi in campo al Franchi per cercare una vittoria che manca ormai da febbraio e risolvere così una situazione che non fa stare tranquilli né la dirigenza né Vincenzo Montella. La Juventus, dal canto suo, ha ritrovato Sarri in panchina: il tecnico è guarito dalla polmonite che lo ha tenuto lontano dal campo durante le prime due giornate, le vittorie contro Parma e Napoli.

