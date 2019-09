Finisce 5-2 per i Blues, trascinati da uno straordinario Abraham che mette a segno una tripletta. Nel sesto turno di Premier League, il Chelsea ospiterà il Liverpool nel match di domenica 22 settembre alle 17.30. Il Wolverhampton giocherà invece in casa del Crystal Palace alle 15. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Wolverhampton-Chelsea.

Nel pomeriggio della 5ª giornata di Premier League, il Chelsea è ospite del Wolverhampton . Dopo il pari contro lo Sheffield, i ragazzi di Lampard vogliono tornare alla vittoria e risollevarsi in classifica da quell'11º posto occupato con 5 punti. Il Wolverhampton, invece, ha perso il match contro l'Everton nella giornata scorsa, 3-2 in casa dei Toffies.

