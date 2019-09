Decide un rigore trasformato da Rashford.

16/09/2019 07:17 | aggiornato 16/09/2019 09:22

La 5ª giornata di Premier League vede il Manchester United contro il Leicester, nella cornice di Old Trafford. I ragazzi di Solskjaer arrivano dopo l'1-1 maturato in casa del Southampton nella giornata prima della sosta, mentre il Leicester ha vinto contro il Bournemouth per 3-1. Lo United è ottavo in classifica dopo 4 giornate, con 5 punti concquistati, mentre il Leicester è in terza posizione con 8 punti.

I Red Devils vincono 1-0. Decide il rigore trasformato da Rashford. Nella sesta giornata di campionato, il Manchester United sarà ospite del West Ham nel match di domenica 22 settembre alle 15. Il Leicester invece giocherà contro il Tottenham in casa sabato 21 settembre alle 13.30. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Manchester United-Leicester: