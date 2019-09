A segno WIllems, Mané (doppietta) e Salah.

di Redazione Fox Sports - 16/09/2019 07:21 | aggiornato 16/09/2019 09:26

Liverpool-Newcastle è stata la gara che ha aperto la 5ª giornata di Premier League. I Reds sono scesi in campo da primi in classifica a punteggio pieno, con 12 punti conquistati nelle prime quattro giornate. La squadra di Klopp nel turno precedente ha superato il Burnley fuori casa per 3-0. Discorso diverso per il Newcastle, che ha pareggiato 1-1 in casa contro il Watford nella scorsa giornata e prima della gara era 14º con 4 punti.

I Reds vincono 3-1 grazie ai gol di Mané (doppietta) e Salah.

Nel prossimo turno il Liverpool sarà chiamato al confronto col Chelsea a Stamford Bridge, nel match di Premier League valido per la 6ª giornata in programma domenica 22 settembre alle 17.30. Il Newcastle giocherà invece il giorno prima, sabato 21 settembre, in casa contro il Brighton alle 18.30. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Liverpool-Newcastle: