L'Atalanta rialza la testa dopo la sconfitta rimediata contro il Torino e in casa del Genoa passa 2-1 grazie alla prodezza di Duvan Zapata nei secondi finali di gioco. A firmare l'1-1 dei rossoblù era stato Domenico Criscito grazie a un calcio di rigore molto dubbio.

L'arbitro della gara, Michael Fabbri della sezione di Ravenna, ha fischiato la massima punizione senza consultare il VAR per un motivo preciso. Lo ha rivelato il tecnico dei bergamaschi Gasperini al termine della partita:

Gli arbitri si sono scusati per questo episodio, sembrava che il VAR non funzionasse, me l'ha detto l'amministratore delegato Luca Percassi. Pare che sul rigore non ci sia stato un funzionamento corretto, quindi l'arbitro ha fischiato sulla base di ciò che ha visto ma ci sono immagini chiarissime che confermano come Kouamé non sia stato nemmeno sfiorato. Il rigore poteva cambiare il risultato, ci avrebbe fatto arrabbiare perdere così due punti importanti