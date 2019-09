Le parole del difensore del Napoli alla vigilia del match contro il Liverpool.

Alla vigilia della super sfida di Champions League tra Napoli e Liverpool, in programma domani alle ore 21 al San Paolo, ha parlato a Sky Sport Kostas Manolas. Il difensore greco ha affrontato diversi argomenti, a cominciare dalla vittoria ottenuta nell'ultimo turno di campionato contro la Sampdoria:

La vittoria sulla Sampdoria rappresenta un segnale positivo, soprattuto perché abbiamo vinto senza subire gol. Se vuoi arrivare in alto, non puoi permetterti di sbagliare questo tipo di match. Alla fine sono questi i punti che contano per vincere il campionato

Sulla lotta Scudetto:

Credo sia ancora troppo presto per fare pronostici. L'Inter aveva un calendario facile, mentre noi abbiamo giocato a Firenze e a Torino con la Juventus. Abbiamo avuto le partite più difficili di tutti, ma non si può ancora dire nulla. Nel calcio non si sa mai. Il Napoli ovviamente c'è nella lotta Scudetto, lotta ogni anno per vincere. Ma è presto per fare proclami, dobbiamo dimostrare sul campo di essere pronti. La squadra più forte resta la Juve, ma noi abbiamo grande qualità e lotteremo in ogni partita

Sui gol presi: