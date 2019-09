Marc e la Honda vincono l'ottava corsa stagionale, proprio di fronte al pubblico di Valentino e della Rossa. Suzuki a terra con Alex Rins, pilota troppo incostante.

16/09/2019

Tutti - o quasi - aspettavano Rossi o una Rossa, ma non è andata come speravano. La MotoGP rimane terra una terra di conquista per Marquez, vincitore del Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini. Marc ha ottenuto punteggio pieno proprio a casa di Valentino e sul circuito test Ducati. In pratica, il numero 93 ha beffato il Re e la Regina, spodestandoli dal trono più ambito: quello del protagonista.

Al Marco Simoncelli, però, i più attesi hanno, se non fallito, quantomeno faticato. Rossi è giunto quarto al traguardo dopo altre due Yamaha, condotte dai meno esperti Quartararo e Vinales ed ha battuto di un soffio la M1 dell'allievo Morbidelli. Le Desmosedici si sono viste in situazioni peggiori. In primis, cadendo, con il buon Pirro nella sabbia. Altrimenti, il sesto posto di Dovizioso non può far sorridere lo staff Ducati.

Chi ha totalmente deluso guida una moto blu come il mare. Questo tema avrebbe dovuto incoraggiare il galvanizzato Rins, invece, caduto nella sabbia. Sabbia che non era la spiaggia: poco divertite le facce bel box Suzuki, tutte con il ricordo fresco dell'affermazione perentoria di Silverstone. Alex ha talento, più di tanti altri, ma è scostante. I guizzi si alternano agli errori per lui e la sua classifica MotoGP parla chiaro.

Quartararo e Marquez, i piloti più veloci della MotoGP visti a Misano

MotoGP, le pagelle del Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini

Marc Marquez - Promosso

Nel bene e nel male, il catalano della Honda Repsol rimane l'ago della bilancia della Top Class. Se il campione perde, fa notizia. Se arriva primo, fa notizia. Se litiga con qualche avversario fa notizia. Insomma, l'ottavo titolo che si avvicina è la logica conseguenza di anni vissuti da dominatore, in pista e nel paddock. Malgrado i "poteri" mediatici siano da distribuire (e dividere) con VR46 e con la Casa di Borgo Panigale.

Marquez non calcava il gradino più alto del podio da mesi, ovvero, dalla corsa di Brno. Dalla Repubblica Ceca in avanti, Marc ha esibito i soliti sorrisoni "Colgate Style", ma non era contento, affatto. Per lui, conta solo la coppa più importante e pesante, che sancisce il miglior pilota del weekend. "Sbloccandosi" a casa di Rossi e della Rossa, il rappresentante HRC è tornato a recitare un ruolo da protagonista che tanto piace ai giapponesi inviati da Tokio - PROMOSSO

Valentino Rossi e Ducati - Rimandati

Per Rossi e per la Rossa il Marco Simoncelli Circuit è il giardino di casa. Festa grande per Valentino nei giorni a precedere l'evento, con tanto di giro completo della pista romagnola. Il test effettuato poche settimane fa - proprio a Misano - non regalato giovamenti al nove volte iridato, costretto a guardare il terminale di scarico (da lontano) delle Yamaha di Quartararo e Rins, entrambi non distanti dalla vittoria. Vale ha dovuto anche difendere coi denti il quarto posto dall'arrembante Morbidelli, al primo anno sulla M1 Petronas. Proprio come Fabio.

Michele Pirro ha girato così tanto a Misano, tanto da solcare l'asfalto, sempre in sella alla Desmosedici GP. I dati e l'esperienza non mancano nei computer Ducati, tuttavia in affanno dal primo all'ultimo passaggio. Il pugliese ha salutato anzitempo la poco allegra compagnia Rossa con un ruzzolone, Dovizioso e Petrucci hanno colto una top ten dolce come il cianuro. I vertici dell'azienda bolognese hanno lasciato il circuito sfoggiando gli stessi volti dei tifosi di Valentino. Delusi. RIMANDATI

Alex Rins e team Suzuki - Bocciati

Alex veniva scambiato per Mir e Joan veniva confuso con Rins. Il paddock di Misano aveva le idee confuse in quanto a piloti Suzuki, eppure, il team Ecstar è stato in grado di portare alla vittoria il numero 42 per ben due volte. Oppure, se giriamo la cosa, è stato lo spagnolo a regalare alla GSX-RR ufficiale due vittorie. Comunque la si guardi, la domenica azzurra è stata negativa.

Sì, perché nell'ultimo Gran Premio fu proprio il binomio Rins - Suzuki a sbaragliare la concorrenza. Ecco perché è passibile di bocciatura. Dal successo al volo nelle vie di fuga, può capitare, ma Alex non è mai stato in grado di lottare per posizioni interessanti. Quando ci ha provato, ha esagerato. Perdendo punti preziosi e posizioni in campionato. Per quanto riguarda Mir, poverino: qualche bella foto gli è stata scattata di sabato sera, poi Joan si sentiva dire: "grazie Rins, è stato bello condividere un selfie con te". Ragazzi di Hamamatsu caduti ed anonimi - Bocciati

Matteo Ferrari, "eroe del silenzio" in MotoE

Gli spagnoli che amano la musica rock se li ricorderanno sicuramente. Gli Eroes del Silencio, band di Saragozza, molto in voga nei primi anni Novanta. Erano bravi e facevano un gran casino, un gran rumore. I singoli prodotti dal complesso hanno riscosso un buon successo, sia nei confini nazionali che in tutto il mondo. Si sono persi di vista con il passare del tempo, a causa di una poco rinnovata vena artistica.

Ispiratissimo, invece, Matteo Ferrari. Il giovane italiano ha vinto entrambe le corse della MotoE, la classe più silenziosa del Motomondiale. Matteo merita di essere soprannominato "eroe del silenzio" perché, non si udiva, ma si vedeva. Bei sorpassi, grande passo, notevole autorità. La Energica Ego Corsa non è una motocicletta semplice da portare al limite ed il portacolori del team Trentino Gresini lo ha fatto alla grande, meritando la vetta della classifica, comandata con 47 punti. Simeon e Di Meglio hanno 45 e 41 punti.

Previsti meno spettatori degli anni scorsi; smantellata una tribuna da 500 posti

Sebbene le colline fossero gremite e cariche di passione, ci è parso di registrare una minore "attendance" al Marco Simoncelli. Le prevendite dei biglietti sono andate bene, ma non benissimo. Per non sfigurare, l'organizzatore ha deciso di far smontare una tribuna in metallo, capace di almeno 500 presenze. Le immagini TV, infatti, documentavano qualche spazio vuoto e tracce di erba.

Le spiagge, invece, erano affollate. La temperatura estiva, il cielo terso ed il mare romagnolo ha colto in tentazione più di un bagnante, desideroso di concedersi l'ultimo bagno stagionale. Peccato: anche per l'Italia è l'ultimo appuntamento motoristico importante e sarebbe stato bello assistere ad un sold out. Comunque, non possiamo lamentarci: tra WRC, Cross, Formula 1, SBK e MotoGP, il Bel Paese rimane al primo posto degli organizzatori di ogni specialità.