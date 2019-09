Mia Khalifa: "Tifo qualsiasi squadra giochi contro l'Arsenal"

Per la gioia dei tifosi degli Hornets e di Mia Khalifa, che si è scolata una birra in diretta e poi ha urlato: "Tifo tutte le squadre che affrontano l'Arsenal". Nel prossimo turno di Premier League, quindi, si metterà al collo la sciarpa dell'Aston Villa.

Un match che sembrava essersi messo in discesa dopo la doppietta del solito Pierre-Emerick Aubameyang, che al 21' e al 32' ha gonfiato la rete portando i suoi sul 2-0. Nella ripresa, però. prima Cleverley e poi Pereyra hanno riportato la situazione in parità.

"Tifo tutte le squadre che giocano contro l'Arsenal". Così ha parlato Mia Khalifa, ex pornostar che tifa West Ham e "odia" i Gunners. Lo ha svelato lei stessa su Instagram durante la partita pareggiata dalla squadra di Emery in casa del Watford.

