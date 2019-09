La fuoriclasse ceca Karolina Pliskova ha vinto il torneo della categoria WTA Premier di Zhengzhou in Cina battendo la croata Petra Martic in due set con il punteggio di 6-3 6-2.

di Diego Sampaolo - 16/09/2019 01:02 | aggiornato 16/09/2019 12:07

Vincendo il torneo cinese sul cemento di Zhengzhou Karolina Pliskova ha sollevato il quindicesimo titolo della sua carriera e il quarto in questa stagione dopo le vittorie di Brisbane sul cemento, di Roma sulla terra battuta e di Eastbourne sull’erba.

Pliskova ha riscattato il bilancio con Petra Martic, che prima di quest’incontro aveva vinto quattro dei cinque scontri diretti con la ceca.

In una giornata fortemente condizionata dalla pioggia che ha costretto gli organizzatori a rimandare la finale di cinque ore e ad interrompere il match due volte, Pliskova ha recuperato un break di svantaggio sullo 0-2 nel primo set vincendo 12 dei successivi 15 game.

Con questo successo Pliskova ha collezionato 290 punti che le hanno permesso di accorciare il gap nei confronti della leader mondiale Ashleigh Barty nel ranking WTA.

Karolina Pliskova:

Ho giocato buoni match in questo torneo. Non tutte le partite sono state perfette. Una settimana non può mai essere perfetta perché tanti fattori possono essere diversi di giorno in giorno, ma ho battuto avversarie difficili, come Petra che mi aveva battuto diverse volte in passato. Queste vittorie sono importanti indipendentemente dal livello delle giocatrici e del torneo

Hibino vince la finale tutta giapponese con Doi a Hiroshima

La nipponica Nao Hibino ha vinto il torneo di Hiroshima battendo Misaki Doi per 6-3 6-2 nella prima finale tutta giapponese del circuito dal 1997. Hibino e Doi hanno vinto insieme anche il torneo di doppio battendo Christina McHale e Valeria Savinykh con il punteggio d 3-6 6-4 10-4.

Petersen si impone a Nanchang

La ventiquattrenne Rebecca Petersen ha vinto il primo torneo della sua carriera battendo la giovane Elena Rabykina per 6-2 6-0 al Jinxi Open di Nanchang.

Medvedev, Khachanov, Berrettini, Sinner a San Pietroburgo

Si preannuncia interessante il torneo ATP 250 di San Pietroburgo che presenta come prime due teste di serie Danil Medvedev (finalista degli US Open e vincitore al Masters 1000 di Cincinnati) e Karen Khachanov. Torna il semifinalista degli US Open Matteo Berrettini, che grazie al risultato di New York è salito al tredicesimo posto nel Ranking ATP e al nono posto nella Race to London, la classifica che tiene conto dei risultati dal 1 Gennaio 2019 e qualifica i primi otto alle finali ATP di Londra del prossimo Novembre. Il tennista romano (terza testa di serie del tabellone) allenato da Vincenzo Santopadre debutterà contro il vincitore del match tra lo spagnolo Roberto Carballaes Baena e lo slovacco Martin Klizan. Quarta testa di serie del seeding è il croato Borna Coric.

Matteo Berrettini:

E’ strano pensare di poter giocare le ATP Finals. Prima degli US Open era un traguardo distante. Adesso sono in ballo e ci proverò fino all’ultimo. Londra non era un obiettivo, ora ci penso

Di grande interesse anche il debutto al primo turno del talento altoatesino Jannick Sinner, che ha beneficiato di una wild card degli organizzatori. Il tennista originario della Val Fiscalina in Alto Adige ma trasferitosi a Bordighera per allenarsi con Andrea Volpini e Riccardo Piatti ha superato di recente il torneo di qualificazione degli US Open prima di perdere con onore contro Stan Wawrinka. Sinner affronterà il numero 57 del mondo Mikhail Kukushkin al primo turno.

Salvatore Caruso e Thomas Fabbiano si affronteranno in un derby tutto italiano di primo turno. Stefano Travaglia debutterà Lunedì pomeriggio contro la settima testa di serie Adrian Mannarino.