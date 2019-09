Il bosniaco e il brasiliano si sono fatti male durante la partita contro la Fiorentina.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 16/09/2019 19:42 | aggiornato 16/09/2019 19:47

Sono stati resi noti gli esiti degli accertamenti strumentali a cui si sono sottoposti nella giornata odierna Douglas Costa e Miralem Pjanic, infortunatisi entrambi al Franchi di Firenze durante il match pareggiato 0-0 dalla Juventus contro la Fiorentina.

Può sorridere il centrocampista bosniaco, che non ha rimediato lesioni muscolari e già oggi ha svolto un allenamento differenziato in campo. Resta però in forte dubbio per la sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid in programma mercoledì al Wanda Metropolitano alle ore 21.

Diverso il discorso per il brasiliano, alle prese con una lesione muscolare di medio grado al muscolo semimembranoso della coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate nuovamente tra 15 giorni. Solo allora si potranno stabilire con certezza i tempi di recupero.