Il tecnico dovrà rinunciare a Douglas Costa, De Sciglio e Chiellini, ma anche Pjanic è in dubbio. Bernardeschi favorito su Dybala, c'è abbondanza a centrocampo.

di Andrea Bracco - 16/09/2019 11:03

Uno dei pochi lati positivi della scialba prestazione di Firenze è che la partita del Franchi può essere velocemente archiviata. Lo 0-0 contro la Fiorentina sarà da analizzare, ma alla ripresa degli allenamenti - prevista nella giornata di lunedì alla Continassa - la Juventus dovrà pensare unicamente all'esordio in Champions League. Mercoledì sera i bianconeri saranno di scena al Wanda Metropolitano di Madrid, uno stadio che non rievoca certo bei ricordi nell'immaginario collettivo dei tifosi juventini. Lo scorso anno, prima della prestazione monstre di Ronaldo all'Allianz, l'allora squadra guidata da Massimiliano Allegri perse 2-0 in casa dell'Atletico di Simeone, annullata dalla forza e dall'intensità sprigionate dai Colchoneros.

Oggi è tutta un'altra storia, ma c'è un filo diretto che lega la gestione del livornese a quella di Maurizio Sarri. Si tratta dei troppi infortuni, una vera piaga per Allegri ma anche un problema per il neoallenatore bianconero, che a Firenze ha dovuto addirittura operare tre cambi forzati a partita in corso, due dei quali nella prima mezz'ora. A Douglas Costa sono bastati cinque minuti per uscire dal campo, giusto il tempo di sgommare un paio di volte sulla destra lasciando sul posto Dalbert. Poi è toccato a Miralem Pjanic, out al 29esimo per un problema al flessore che ha limitato molto la costruzione bassa della Juventus, affidatasi forzatamente da lì in poi al generoso Bentancur. Infine, nella ripresa, Danilo ha gettato la spugna a causa dei crampi.

I giorni utili per recuperare sono davvero pochi, quindi Sarri - in vista dell'Atletico Madrid - dovrà seriamente mettersi al lavoro per vagliare la soluzione migliore riguardo la formazione da schierare in campo. Partiamo subito col dire che il terzino brasiliano dovrebbe essere recuperato al cento per cento, quindi - contrariamente a quanto visto a Firenze - difficilmente vedremo adattare il quel ruolo il colombiano Cuadrado. Douglas Costa invece non ci sarà: gli esami che verranno effettuati a breve confermeranno lo stiramento. Il che, tradotto in termini concreti, significa almeno un mese di stop.

Tutta la solitudine di Douglas Costa: il brasiliano è uscito malconcio dalla trasferta di Firenze e non partirà per Madrid, dove mercoledì la Juventus affronterà l'Atletico

La Juventus verso Madrid: Sarri studia l'undici anti Atletico

È invece ancora in dubbio la presenza di Pjanic. Secondo quanto trapelato dagli ambienti bianconeri, il giocatore si sarebbe fermato per precauzione a causa del ripresentarsi di un dolore già sentito in settimana. Sarri non ha voluto rischiarlo e, a posteriori, si può dire che la scelta sia stata la più sensata: se il tecnico vuole insegnare il proprio calcio alla Juventus, il ruolo del bosniaco ha la centralità prioritaria e quindi deve stare bene. In effetti, uscito lui, i bianconeri hanno avuto parecchi problemi a far girare la palla, tanto che si è perfino provato a diversificare le soluzioni chiedendo a Bernardeschi di diventare il regista aggiunto, rientrando a riempire il campo e tentando qualche giocata tra le linee.

Ecco, il ruolo del numero 33 va ancora definito una volta per tutte. La prestazione di Firenze non può essere considerata sufficiente, non tanto perché di per sé il giocatore non è stato decisivo come ci si aspetta da chi dovrebbe avere una fame di rivalsa straordinaria, quando per la poca lucidità e la poca presenza mentale nel match. Diciamo che la sua occasione se l'è giocata male, soprattutto in vista della probabile titolarità al Wanda Metropolitano. Difficilmente infatti Sarri allargherà Dybala sulla destra, visto che lo stesso mister ha più volte ribadito di vedere la Joya come una punta.

Oltre ai già succitati, del match non faranno sicuramente parte Mattia De Sciglio e il lungodegente Giorgio Chiellini. La partita contro l'Atletico sarà quindi un bel banco di prova per Matthijs de Ligt, criticato per le sue prime uscite in maglia bianconera. Il talento olandese però è un centrale di classe cristallina e non ci metterà molto a ritagliarsi un ruolo definitivo in questa squadra. Nel frattempo, ci sarà da vincere il duello con il suo coetaneo Joao Felix, 20 anni di pura dinamite offensiva che già in estate ha colpito due volte la Juventus in amichevole. Davanti a Szczesny giocheranno quindi Danilo, Bonucci, de Ligt e Alex Sandro, al quale Sarri chiede gli straordinari visto che in rosa non ci sono più né Spinazzola né Pellegrini.

A centrocampo, qualora mancasse Pjanic, il prescelto sarebbe Bentancur, un centrocampista per il quale l'ex manager del Chelsea ha già speso parole importanti durante l'ultima conferenza stampa prepartita. Secondo il tecnico, l'uruguayano ha doti rare e deve essere solo ulteriormente sgrezzato. Per giocare da vertice basso deve imparare a migliorare i ritmi di gioco e a variare le soluzioni di scelta quando ha la palla tra i piedi, ma il materiale è di prima qualità e, non appena sarà passata questa emergenza, ci si potrà lavorare su per bene.

Dando per scontato che il modulo sarà il 4-3-3, delicatissima sarà la scelta degli interni. Ce ne sono quattro, tutti ugualmente scalpitanti: in queste prime uscite è stata riposta molta fiducia su Khedira e Matuidi, scelta particolare - entrambi erano nella lista degli esuberi non piazzati da Fabio Paratici - ma che dietro ha un senso ben specifico. Infatti né Adrien Rabiot né, tantomeno, Aaron Ramsey sono ancora pronti ad andare in campo. E, in ogni caso, difficilmente Sarri si affiderà a entrambi contemporaneamente, perché farlo significherebbe rinunciare ad almeno un centrocampista di rottura.

Il gallese, così come Dybala, potrebbe però diventare un'importante arma tattica a partita in corso, permettendo alla Juventus di variare il modulo di base e passare - a seconda delle esigenze - a un 4-2-3-1 oppure a un 4-3-1-2, dove ricoprirebbe il ruolo di trequartista. D'altronde l'ex Arsenal è stato preso proprio per la sua duttilità: pur non avendo tantissime partite di autonomia, potrebbe rivelarsi un ottimo innesto per le rotazioni bianconere. Superare indenni Madrid sarebbe una grande vittoria, che permetterebbe alla squadra di essere padrona del proprio destino in chiave corsa al primo posto. Per fare risultato però ci vuole una Juventus perfetta. E Sarri, potete contarci, ci sta già lavorando.