Durante Inter-Udinese i tifosi omaggiano Vittorio Boiocchi, ex leader dei Boys San da poco uscito dal carcere, che raggiunto dallo storico leader del settore Franco Caravita reagisce prendendolo a pugni.

di Simone Cola - 16/09/2019 11:35

L'Inter batte l'Udinese e festeggia, complice il pareggio della Juventus a Firenze e in attesa di Torino-Lecce che chiuderà in serata il terzo turno di Serie A, il primato solitario in classifica. Il campionato è appena cominciato, ma si tratta senza dubbio di un inizio più che positivo per la squadra guidata da Antonio Conte, un momento che però è stato rovinato da quello che il Corriere della Sera, nella sua edizione milanese, definisce un episodio senza precedenti e il segnale pericoloso di una faida in corso nel tifo organizzato nerazzurro.

I fatti: durante l'accesa sfida contro i friulani, risolta da un gol di Stefano Sensi, la Curva Nord dei tifosi dell'Inter - che già ha fatto parlare di se negli ultimi tempi per la risposta a Lukaku sui buu razzisti dei tifosi del Cagliari e per l'omaggio a "Diabolik", leader degli Irriducibili della Lazio assassinato lo scorso 7 agosto - dedica un coro al lissonese Alberto Rivolta, ex difensore in rosa nella stagione dello Scudetto 1988/1989 e affetto da una grave malattia.

Niente di male, anzi. Pochi istanti dopo però i cori hanno tutt'altro destinatario e sono per Vittorio Boiocchi, figura storica del tifo interista, tra i capi dei Boys San e condannato negli anni '90 a trent'anni di carcere per narcotraffico e rapina, crimini in cui sarebbe stato coinvolto insieme ai clan mafiosi Fidanzati e Guzzardi. Boiocchi, oggi 66enne, da poco uscito dal carcere e tornato a riaffacciarsi a San Siro, viene omaggiato dalla Curva Nord che lo definisce "uno di noi". Un gesto che non piace a Franco Caravita, leader del settore, che cerca il diretto interessato per un chiarimento.

Inter, la rissa tra capi ultras potrebbe essere l'inizio di una faida

Il confronto è acceso, i due discutono animatamente fino a quando, come riferito da alcuni testimoni e riportato dal Corriere, Boiocchi passa alle vie di fatto colpendo il rivale con due pugni in faccia. Una reazione violenta nei confronti di uno dei più noti esponenti del tifo interista: Caravita ha 60 anni, 50 li ha spesi allo stadio fino ad arrivare ad avere un ruolo importante, addirittura da referente tra ultras e la società Inter.

L'intervento dei tifosi, che si trovano nelle vicinanze, interrompe la rissa ma non basta certo per raffreddare gli animi: Caravita si riunisce all'interno del "Baretto" di San Siro, circondato da alcuni fedelissimi, e riflette sul da farsi mentre tutto intorno le discussioni su quanto accaduto si fanno sempre più accese. Boiocchi lascia lo stadio sorridendo, ma poco dopo è vittima di un grave malore cardiaco per cui deve essere ricoverato in terapia intensiva e quindi sottoposto a un intervento di angioplastica.

L'ex leader dei Boys San avrebbe avuto un ruolo centrale nelle discussioni che hanno portato alle nomine dei nuovi leader della Curva Nord, avvenute all'indomani della morte di Daniele Belardinelli, deceduto durante gli scontri tra interisti e napoletani andati in scena lo scorso Santo Stefano che sono ancora oggi oggetto d'inchiesta.

Il timore è che il gesto, per cui Caravita non sporgerà denuncia secondo il codice d'onore che regola quanto avviene in curva, possa essere un segnale da non sottovalutare, l'inizio di una spaccatura che potrebbe portare a una faida per il controllo del settore e che vedrebbe in corsa un'ala interessata decisamente più alla criminalità che al tifo organizzato in quanto tale.