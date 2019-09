Ibrahimovic: ecco il primo record nei Galaxy

A quasi 38 anni, lo svedese non smette di macinare primati. Con la tripletta realizzata contro il Kansas City è arrivato a 26 gol in stagione, già 2 in più del precedente record.

di Alberto Casella - 16/09/2019 12:43 | aggiornato 16/09/2019 12:46

Nato il 3 ottobre 1981, Zlatan Ibrahimovic sta per compiere 38 anni. Un'età che per la maggior parte dei suoi colleghi significa pensione già da parecchio tempo - uno come Michel Platini, per dire, si ritirò a 32 - ma non per lui. L'infortunio al crociato, nell'aprile 2017, avrebbe rappresentato probabilmente per chiunque l'alibi ideale per appendere gli scarpini al chiodo.

Ibra, invece, la mise sul personale, si sottopose a operazioni, riabilitazioni durissime e si prese anche i suoi rischi. Giocava, allora, nel Manchester United e dopo 7 mesi esatti volle tornare in campo: troppa fretta, il ginocchio non era ancora pronto e pagò con un nuovo stop. Altri due mesi fuori, poi il ritorno al gol, almeno in Efl Cup, e la decisione di emigrare negli Stati Uniti.

Certo la Mls sarà pure meno impegnativa della Premier League, ma con la maglia dei Los Angeles Galaxy Zlatan è tornato a levarsi parecchie soddisfazioni. Arrivato negli Usa un anno e mezzo fa, lo svedese si è preso la squadra e la città. Con le sue frasi a effetto, sì, ma anche e soprattutto con i suoi gol: sono già 48, più 11 assist, in 52 partite.

Ibrahimovic: il primo record nei Galaxy

In oltre 20 anni di carriera Ibrahimovic ha già battuto una serie impressionante di record. In Italia, per esempio, è stato il primo ad aver vinto la classifica marcatori della Serie A con la maglia di due club diversi, pure della stessa città come Inter e Milan, e anche in Spagna, dove pure non ha brillato con la maglia del Barcellona, è tuttora l'unico blaugrana a essere andato a segno consecutivamente nei primi 5 match di Liga. In generale, poi, nessuno ha vinto, come è riuscito a lui, 11 campionati in 4 leghe diverse. Un grandissimo, insomma.

Un grandissimo che quando ha scelto i Los Angeles Galaxy non lo ha fatto, come a volte capita, pensando alla dorata pensione sulle coste della California. No, lui è andato lì per mostrare chi è Zlatan e c'è riuscito sin da subito: 22 gol realizzati il primo anno, su 66 di squadra, pur essendo arrivato a stagione già avviata e quest'anno, ovviamente, ha già fatto ampiamente meglio.

Con la tripletta realizzata nell'ultimo turno al Kansas City, infatti, Ibra è balzato da 23 a 26 gol, sbriciolando il precedente record del club che apparteneva a Carlos Ruiz che nel 2002 era arrivato a 24 segnature. Ora nel mirino c'è il record assoluto della Lega statunitense: 31 gol, che a 4 turni dal termine, sono un obiettivo troppo goloso per lo svedese che, non a caso, ieri ha spiegato la sua filosofia davanti ai microfoni: