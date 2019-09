Cacciato in diretta per una frase razzista. A pronunciarla è stato Luciano Passirani, opinionista di Top Calcio 24 che parlando dell'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku ha dichiarato:

In Italia non c'è un giocatore come Lukaku, è uno degli attaccanti più forti in circolazione. Sembra il sosia di Duvan Zapata, questi hanno qualcosa in più degli altri. Lukaku è uno che ti trascina la squadra, se gli vai contro per fermarlo ti butta giù. Gli devi lanciare 10 banane da mangiare per fermarlo