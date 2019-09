Il campione della Juventus si racconta all'emittente inglese ITV e ricorda la scomparsa di papà Dinis, morto nel 2005 prima della sua ascesa: "Non avevamo un buon rapporto".

di Francesco Maria Bizzarri - 16/09/2019 11:45 | aggiornato 16/09/2019 11:49

Un grande campione si riconosce anche dalla sua personalità. Cristiano Ronaldo dimostra ogni volta l’attaccamento alla famiglia, un pezzo fondamentale della sua vita da campione. Circondato dai suoi affetti, gioca e abbatte record. Con un pensiero nascosto nel suo animo: il dispiacere di non avere più suo padre con lui.

Il giocatore della Juventus, in un’intervista rilasciata a Piers Morgan per il canale inglese ITV, si è commosso ricordando papà Dinis. Che se n'è andato per insufficienza epatica quando lui aveva appena 20 anni, ovvero prima della sua ascesa nell’olimpo dei campioni.

È un Ronaldo che non si vede spesso: commosso, addolorato, ma comunque felice. Nella sua vita è riuscito a salvare il fratello Hugo dalla droga. Ora ha i suoi figli e la sua compagna di vita, Georgina. Senza dimenticare una carriera gloriosa alle spalle e una tutta ancora da vivere con i colori bianconeri.

Cristiano Ronaldo in azione contro la Fiorentina

Il Ronaldo che non ti aspetti: in lacrime per il papà scomparso

Un fenomeno in campo, un uomo dal cuore grande fuori. Questo è Cristiano Ronaldo, un personaggio che va oltre ai soldi, le supercar, le megaville. A 14 anni ha cercato di salvare suo padre dall’alcolismo. Una missione che non gli è riuscita: Dinis si è distrutto bevendo, finché una insufficienza epatica se l’è portato via.

Non ho mai davvero conosciuto mio padre al 100%. Spesso era ubriaco, non ci ho mai parlato e mai abbiamo avuto una conversazione normale. Il nostro rapporto è stato complicato

Ma il vero dispiacere che si porta dentro è un altro:

Essere diventato il numero uno senza che lui lo abbia mai saputo, senza che mi abbia visto ricevere un premio, senza che abbia visto il campione che sono diventato. Tutto questo mi rende triste

Qui iniziano le lacrime. Dinis se ne è andato nel 2005. Di Ronaldo si iniziava appena a parlare, in tanti lo pronosticavano un futuro campione. Alla fine così è stato: una marea di gol in carriera, i trofei, i 5 Palloni d’Oro. Premi e riconoscimenti che ha sempre festeggiato in famiglia con un pensiero a chi gli ha donato la vita e oggi non è più con lui.