In Italia il problema è più grande di quanto mi aspettassi. La Federazione deve proteggere i giocatori. È l’unico modo. Se senti qualcuno fare ululati o cori razzisti, lo bandisci dallo stadio. Non abbiamo bisogno di queste persone

In Inghilterra - ha proseguito Dzeko - non è un problema così grande, la situazione è decisamente migliore. Spero, per il bene degli altri giocatori, che queste cose finiscano e che la Federazione possa intervenire in ogni modo possibile

