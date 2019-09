Ultimi test agonistici per gli azzurri Luminosa Bogliolo e Leonardo Fabbri a meno di due settimane dall’inizio dei Mondiali di Doha. La federazione keniana ufficializza i nomi degli atleti che prenderanno parte alla rassegna iridata in Qatar.

di Diego Sampaolo - 16/09/2019 01:58 | aggiornato 16/09/2019 12:03

Luminosa Bogliolo ha conquistato un altro successo sui 100 metri ostacoli prestigioso successo al Memorial Kamila Skolimowska di Chorzow in Polonia fermando il cronometro in 12”84 (quarto miglior tempo della sua carriera) davanti alla padrona di casa Karolina Koleczek (12”93), alla campionessa europea di Berlino 2018 Elvira Herman (12”94) e alle finlandesi Nooralotta Neziri (12”97) e Reeta Hurske (13”00) e alla statunitense Queen Claye (13”04) nell’ultima gara prima dei Mondiali di Doha, dove scenderà in pista per le batterie in programma nel penultimo giorno il 5 Ottobre. L’allieva di Ezio Madonia e di Antonio Dotti è scesa per l’ottava volta sotto i 12”90 in questa straordinaria stagione riscattando il sesto posto in 13”05 nell’incontro tra Stati Uniti e Europa causato anche da un problema al piede.

Luminosa Bogliolo:

Sono molto contenta della gara. Tutta un’altra gara rispetto al 13”05 di Minsk. Sto risolvendo pian piano tutti i problemi che mi hanno accompagnato verso il match Europa-USA e sono riuscita ad allenarmi in questi due giorni prima di Chorzow. Il mio piede sinistro sta meglio. Non vedo l’ora di arrivare a Doha in condizioni ancora migliori. Aver battuto gente come Elvira Herman mi dà tanta carica in vista dei Mondiali

Il risultato clou in chiave mondiale è stato il fantastico lancio da 22.25m realizzato dal campione europeo under 23 Konrad Bukowiecki nel getto del peso. Il ventiduenne pesista polacco ha migliorato il record personale per la quarta volta nell’ultimo mese. Bukowiecki ha realizzato un secondo miglior lancio da 22.04m superiore al 21.90m del campione mondiale Tom Walsh e al 21.88m dell’altro polacco Michal Haratyk (21.88m).

Nella decima edizione del meeting dedicato alla memoria della campionessa olimpica del lancio del martello Kamila Skolimowska morta tragicamente nel 2009 il bahamense Steven Gardiner ha fermato il cronometro in un eccellente 44”14 sui 400 metri candidandosi per il podio ai prossimi Mondiali di Doha.

La fuoriclasse statunitense Allyson Felix si è imposta sui 400 metri femminili in 51”47 precedendo la campionessa europea Justyna Swiety Ersetic (51”54).

La due volte campionessa mondiale ed europea del salto in alto Maria Lasitskene ha superato la misura di 1.94m prima di sbagliare tre prove a 1.96m.

Il primatista polacco del salto con l’asta Piotr Lisek ha valicato l’asticella a 5.82m prima di commettere tre errori alla quota di 5.92m.

Il campione europeo Wojciech Nowicki ha vinto il duello tutto polacco del lancio del martello con 79.55m battendo il campione del mondo Pawel Fajdek (79.33m). Malwina Kopron ha vinto un altro derby polacco nel lancio del martello femminile con 75.18m precedendo Joanna Fjodorow (73.18m).

Il romeno Alexandru Firfirica (campione europeo under 23) ha vinto a sorpresa la gara del lancio del disco con l’eccellente misura di 67.32 battendo l’argento olimpico Piotr Malachowski (65.71m) e il campione olimpico e mondiale in carica Andrius Gudzius (65.17m).

La polacca Ewa Swoboda e lo statunitense Isiah Young si sono aggiudicati i 100 metri rispettivamente in 11”29 e in 10”22.

La statunitense Chase Ealey si è imposta nel getto del peso con 19.06m.

Marcin Lewandwoski ha vinto il derby polacco sui 1000 metri in 2’21”01 superando il connazionale Adam Kszczot (2’21”42).

La statunitense Shannon Osika ha dominato i 1500 metri femminili con quasi nove secondi di vantaggio in 4’01”80. Osika aveva un precedente record personale di 4’04”22.

Nairobi: Trials Keniani per i Mondiali di Doha

E’ stato definito il team keniano che parteciperà ai prossimi Mondiali di Doha dal 27 Settembre al 6 Ottobre. Come da tradizione la rassegna di Nairobi ha fatto registrare tante sorprese e risultati inattesi.

La maggiore sorpresa è arrivata dagli 800 metri maschili dove il vice campione under 20 di Bydgoszcz Ngeno Kipngetich si è imposto in 1’44”57 precedendo il grande favorito Emmanuel Korir (1’44”62) e Ferguson Rotich (1’44”63).

La campionessa del mondo under 18 Jackline Wambui ha conquistato il successo sugli 800 metri in un ottimo 1’58”79 precedendo l’iridata di Mosca 2013 Eunice Sum (1’58”99) e Emily Tuwei (1’59”23).

Il tre volte vincitore della Diamond League Timothy Cheruyiot ha dominato la finale dei 1500 metri maschili in 3’34”91 precedendo Ronald Kwemoi (3’36”61) e il campione del mondo under 20 George Manangoi (3’37”00). Elijah Manangoi, fratello maggiore di George, si è già qualificato come campione mondiale uscente.

La campionessa olimpica Faith Kipyegon, tornata quest’anno dopo la maternità, ha preceduto di un centesimo di secondo Winny Chebet in 4’03”22 sui 1500 metri. Selah Jepleting si è aggiudicata il terzo posto e la qualificazione per i Mondiali di Doha in 4’05”20.

Il ventenne Michael Kibet ha vinto a sorpresa i 5000 metri in 13’26”83 davanti a Daniel Simyiu (13’27”95) e al terzo classificato delle ultime finali di Diamond League di Zurigo Nicholas Kimeli (13’27”99). Kibet si è rivelato lo scorso 27 Agosto vincendo i 5000 metri al Palio della Quercia di Rovereto con il record personale di 13’11”08.

Lilian Kasait (vincitrice ai Giochi Africani di Rabat un mese fa) si è imposta nei 5000 metri femminili in 15’43”55 davanti a Margaret Chelimo (15’46”55) e a Shelia Chelagat. Hellen Obiri difenderà il titolo vinto a Londra 2017 e proverà l’impresa di fare il bis gareggiando anche sui 10000 metri.

La primatista mondiale dei 3000 siepi Beatrice Chepkoech si è imposta per 5 centesimi di secondo sulla campionessa iridata Hyvin Kyeng 9’45”15, mentre il terzo posto è andato alla campionessa mondiale juniores Chelliphine Chepsol (9’46”24). La vincitrice dei Giochi Africani Fancy Cherono ha conquistato la qualificazione per Doha con il quarto posto grazie alla wild card assegnata di diritto alla vincitrice della Diamond League Beatrice Chepkoech.

Il vice campione under 20 Leonard Bett ha vinto i 3000 siepi maschili in 8’20”29 precedendo Benjamin Kigen (8’20”56) e la medaglia d’argento dei Giochi del Commonwealth 2018 Abraham Kibiwott (8’24”61). Bett, che compirà 19 anni il prossimo Novembre, vinse il titolo mondiale under 18 sui 2000 siepi. Il campione del mondo in carica Conseslus Kipruto si è qualificato per i Mondiali grazie alla wild card assegnata ai vincitori degli ultimi Mondiali di Londra 2017 anche se non è al massimo della forma dopo un infortunio al piede ad inizio stagione.

Rieti: finale Nazionale dei Campionati Italiani di Società Under 23: Fabbri 20.71m nel getto del peso

Lo stadio Raul Guidobaldi di Rieti ha ospitato la Finale Nazionale dei Campionati Italiani di società under 23, uno degli ultimi appuntamenti del calendario estivo dell’atletica in pista di questa stagione. Al termine dell’intensa due giorni reatina hanno fatto festa l’Atletica Vicentina in campo maschile e la Bracco Atletica Milano in campo femminile. L’Atletica Vicentina ha totalizzato 173 punti precedendo il Cus Parma (146 punti) e l’Atletica Bergamo 1959 Oriosenter (141 punti). La Bracco Atletica ha conquistato lo scudetto con 175 punti precedendo le padrone di casa della Studentesca Rieti Andrea Milardi (153 punti) e dell’Atletica Brescia Ispa Group (146 punti).

Leonardo Fabbri ha realizzato il risultato clou vincendo il getto del peso con l’eccellente misura di 20.71m avvicinando il record personale realizzato lo scorso Luglio con 20.99m a Vicenza. Il fiorentino ha realizzato altri due lanci oltre i 20 metri da 20.03m al secondo tentativo e 20.28m all’ultimo turno di lanci. Pochi giorni prima il vice campione europeo under 23 l’allievo di Paolo Dal Soglio ha realizzato la misura di 20.36m nel meeting di Usti nad Labem in Repubblica Ceca in una gara vinta dal campione del mondo 2010 e 2012 Jacko Gill con 21.47m davanti al ceco Tomas Stanek (20.78m) e al portoghese Tsanko Arnaudov (20.45m).

Leonardo Fabbri:

L’obiettivo della gara di Rieti era lanciare oltre i 20 metri nei primi tre lanci e questo sarà l’obiettivo anche ai Mondiali di Doha. Il 20.71m va benissimo, e gareggiare tanto mi ha aiutato a salire di condizione e prendere fiducia, oltre a crescere tecnicamente grazie alle sensazioni che avverto in gara. I risultati stanno arrivando Adesso ho iniziato a scaricare, continuerò ad allenarmi come ho fatto tutto l’anno e a Doha arriverò in buona forma

Sempre dal settore lanci sono arrivati il buon 69.25m di Giacomo Proserpio nel lancio del martello, il 15.85m di Martina Carnevale nel getto del peso (record personale), il 51.81m di Sara Zabarino nel lancio del giavellotto e il 45.98m della figlia d’arte Diletta Fortuna nel lancio del disco.

La bergamasca Marta Zenoni (seconda sui 3000 metri nel Campionato Europeo per nazioni di Bydgoszcz) ha dominato i 1500 metri in 4’25”31 sulla pista dove ha vinto il doppio italiano under 23 sui 1500 e sui 5000 metri.

La quattrocentista dell’Atletica Bergamo Alice Mangione (terza ai Campionati italiani assoluti di Bressanone lo scorso Luglio) si è imposta sul giro di pista in 54”27 nell’ultimo test prima dei Mondiali di Doha, dove è stata convocata per le staffette 4x400 e 4x400 mista.

Ossama Meslek ha vinto un combattuto testa a testa con Ayyoub El Bir sui 1500 metri i 3’56”67.

Le gare dei 100 metri hanno visto i successi di Chiara Melon dell’Atletica Brescia in 11”78 davanti a Chiara Gala e Laura Fattori (accreditate entrambe di 11”83) e di Federico Manini della Cento Torri Pavia in 10”71 davanti al bronzo europeo under 20 dei 200 metri Mattia Donola (10”76). Manini ha fatto doppietta vincendo anche i 200 metri precedendo sempre Donola al photo-finish in 21”53.

Chiara Gherardi ha conquistato il successo sui 200 metri femminili in 24”15. Alice Muraro ha stabilito il record personale sui 400 ostacoli femminili in 1’01”35 dopo essersi classificata seconda sui 100 ostacoli.

Nicla Mosetti della Bracco Atletica Milano si è aggiudicata i 100 ostacoli in 14”06 precedendo Alice Muraro (14”20). Gabriele Crnigoj della Malignani Libertas Udine ha preceduto Federico Piazzalunga sui 110 ostacoli per 13 centesimi di secondo in 14”70.

Manuel Lando dell’Atletica Vicentina ha migliorato il record personale nel salto in alto di un centimetro portandolo a 2.16m.

L’Atletica Vicentina ha fatto doppietta nei salti con Andrea Marin con 4.90m nell’asta e Luca Tadiello nel triplo con 14.72m.

Il portacolori dell’Atletica Livorno Alessio Mannucci ha conquistato il successo nel lancio del martello con 52.90m precedendo Krystian Sztandera (50.97m). Cecilia Desideri ha vinto il duello nel lancio del martello con Alessia Beneduce per 14 centimetri con la misura di 58.44m.

Le staffette 4x400 sono state vinte dall’Atletica Vicentina in campo maschile in 3’19”72 e dall’Atletica Studentesca Rieti in 3’50”18 in campo femminile.

In due competizioni extra da segnalare il 21”13 di Andrew Howe sui 200 metri e il 50”67 di Mario Lambrughi sui 400 ostacoli.

Osakue lancia il disco oltre i 58 metri a Ostia

La campionessa delle Universiadi di Napoli del lancio del disco Daisy Osakue ha realizzato la misura di 58.38m al Memorial Guarnelli di Ostia. Nella sua serie la discobola piemontese ha realizzato un secondo miglior lancio di 57.87m. Osakue tornerà in gara ai Mondiali di Doha dove sarà impegnata con le qualificazioni in programma il 2 Ottobre. La campionessa europea del lancio del giavellotto Carolina Visca si è imposta con la misura di 54.77m.

La medaglia di bronzo del lancio del martello degli Europei Under 23 Sara Fantini ha realizzato la misura di 65.63m nell’ultimo test prima dei Mondiali.

La saltatrice in alto Elena Vallortigara ha superato 1.86m nella gara test disputata sulla pedana di casa di Siena prima di commettere tre errori a 1.90m. La giovane toscana Idea Pieroni si è classificata seconda con 1.80m.

Melluzzo ad un centesimo dal record personale sui 200 metri

Il talento siracusano dello sprint Matteo Melluzzo ha sfiorato di un centesimo di secondo il record personale sui 200 metri con 21”88 e ha vinto anche i 100 metri in 10”85. In questa stagione lo sprinter allenato dal padre Gianni ha vinto i titoli italiani under 18 sui 60 metri indoor in 6”81 e outdoor sui 100 metri e la medaglia d’argento sui 100 metri agli EYOF (Giornate Olimpiche della Gioventù Europea) di Baku in 10”48 (secondo miglior tempo italiano di sempre a livello under 18 alle spalle di Filippo Tortu).

Meeting di salto con l’asta di Beckum (Germania): Suhr supera 4.75m

La campionessa mondiale Jenn Suhr si è imposta con l’ottima misura di 4.75m precedendo la francese Ninon Guillon Romarin e la slovena Tina Sutej, che hanno valicato entrambe l’asticella a 4.70m.

Linz (Austria): meeting di salto con l’asta:

Il campione del mondo del salto con l’asta di Daegu 2011 Pawel Wojchiecowski si è aggiudicato la gara del salto con l’asta con 5.73m precedendo il cinese Jie Yao (5.63m). Pochi giorni dopo aver saltato 4.75m a Beckum Jenn Suhr ha collezionato un altro successo con 4.58m.

Karpacz (Polonia): Bukowiecki migliora il personale nel getto del peso con 21.99m

Il campione europeo under 23 e delle Universiadi di Napoli del getto del peso Konrad Bukowiecki ha migliorato il record personale di due centimetri portandolo alla misura di 21.99m al Karpacz Athletics Open. Il primatista polacco e vice campione europeo indoor 2019 Piotr Lisek ha superato l’asticella alla misura di 5.80m nel salto con l’asta. Il vice campione olimpico di Rio 2016 Piotr Malachowski si è aggiudicato il lancio del disco con 63.56m due giorni dopo il successo nell’incontro tra Stati Uniti ed Europa di Minsk. Il meeting ha coinciso con il giorno dell’inaugurazione dello Stadio dedicato alla memoria della grande Irena Szewinska, sette volte campionessa olimpica e unica atleta della storia in grado di battere i record del mondo dei 100, 200 e 400 metri.

Dudelange (Lussemburgo): Bertemes ancora oltre i 22 metri

Il forte lanciatore lussemburghese Bob Bertemes ha scagliato il peso ancora oltre i 22 metri con 22.17m sfiorando di cinque centimetri il record personale realizzato un mese fa con 22.22m.

Velenje (Slovenia): Sutej 4.73m nel salto con l’asta

La slovena Tina Sutej ha migliorato ancora una volta il record nazionale del salto con l’asta con 4.73m a Velenje prima di commettere tre errori alla quota di 4.77m.