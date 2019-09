Per anni è stato tra i candidati papabili per l'assegnazione, ma come Buffon non ha mai vinto. Casillas ora rilancia sul Pallone d'Oro: "Premiamo i giocatori ruolo per ruolo"

di MarcoValerio Bava - 16/09/2019 15:23

La proposta profuma di rivoluzione, ha i crismi del cambiamento epocale e arriva da una leggenda moderna del calcio: Iker Casillas. L'ex portiere del Real parla di Pallone d'Oro e mette sul tavolo un progetto di cambiamento che - se mai fosse accolto - stravolgerebbe per sempre quello a cui siamo oggi abituati. Del resto le polemiche sull'assegnazione del premio più ambito dai calciatori sono tante.

Lo scorso anno, dopo che il Pallone d'Oro venne assegnato a Luka Modric, autore di una straordinaria stagione con Real e Croazia, fu Cristiano Ronaldo (con tutto il suo entourage) a farsi sentire, reclamando una posizione preminente rispetto all'ex compagno al Bernabeu. Il portoghese, nonostante il secondo posto in graduatoria, in aperta polemica disertò la cerimonia di premiazione di Parigi.

Come arrivare quindi a un compromesso? Come riuscire a esaltare anche quei calciatori che magari non segnano gol spettacolari, ma che contribuiscono in maniera sostanziale ai trionfi delle proprie squadre? Quante volte, per esempio, non sono stati premiati portieri autori di stagioni meravigliose? Si pensi al Buffon del 2006 o anche al Casillas dei primi 2000.

Casillas: "Pallone d'oro? Ruolo per ruolo"

Per questo proprio Iker avanza la sua idea, la sua proposta di modifica. Assegnare un Pallone d'oro per ogni ruolo: un po' sul modello di ciò che fa l'UEFA premiando ruolo per ruolo i migliori giocatori dell'edizione della Champions terminata pochi mesi prima. Per esempio quest'anno sono stati insigniti Alisson, van Dijk, de Jong e Messi. Un modo, secondo Casillas, per dare il giusto riconoscimento a tutti, senza penalizzare i ruoli meno pubblicizzati.

Durante una chat su Twitter con i suoi follower, il portiere ha risposto alla domanda se fosse giusto premiare con il pallone d'oro Virgil van Djik dopo la straordinaria stagione terminata con il trionfo in Champions a Madrid. Casillas ha risposto così:

Sicuramente Virgil è stato il miglior difensore della passata stagione. Ma per quanto riguarda il Pallone d’Oro il discorso è piuttosto complicato. Chi lo merita? Secondo me dovrebbero creare un premio per ogni ruolo: miglior portiere, miglior difensore, miglior centrocampista e miglior attaccante.

Fosse stato così da sempre, oggi Casillas vanterebbe sicuramente un premio nella sua bacheca personale. Lo spagnolo è in fase di recupero dopo l'infarto patito nel maggio scorso. Un episodio che però non ha scalfito la sua voglia di giocare:

Ora ho iniziato una nuova fase del mio recupero. Diciamo che devo chiedere qualcosa in più al mio cuore. Ma tutto con calma, non ho fretta. Devo solo recuperare le giuste sensazioni.

L'augurio è quello di rivederlo presto fare ciò che più ama.